Sénégal: Les polypathologies, 'triple fardeau' de la vieillesse (spécialiste)

Dakar — L'épidémiologie des maladies chez la personne âgée doit être considérée à partir d'un "triple fardeau" combinant les maladies transmissibles, une augmentation de l'incidence des maladies chroniques et les syndromes gériatriques, a déclaré le chef de clinique du service gériatrie du centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU), docteur Massamba Ba.

Il laisse entendre que cette caractéristique fait que la prise en charge sanitaire des personnes relevant de la catégorie des personnes du troisième âge nécessite un soin particulier.

"Les personnes âgées présentent souvent plusieurs pathologies, elles sont dites polypathologiques", a-t-il fait observer dans un entretien accordé à l'APS, en perspective de la Journée internationale des personnes âgées, commémorée le 1er octobre de chaque année.

"L'épidémiologie des maladies chez la personne âgée montre un triple fardeau constitué par certaines pathologies transmissibles qui ont tendance à persister, l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et aussi l'apparition de pathologies spécifiques de l'avancée en âge moins connues des praticiens appelées syndromes gériatriques", a relevé le docteur Ba.

Le gériatre-gérontologue signale parmi les maladies transmissibles persistantes, la tuberculose et l'infection à VIH avec une prévalence hospitalière respective de 12,8% et 8%, citant les données du service pneumologie de l'hôpital Fann et du service médecine interne de l'hôpital Aristide-Le-Dantec respectivement.

Concernant les pathologies chroniques les plus fréquentes dans leur pratique, M. Ba cite les pathologies cardiovasculaires dominées par l'hypertension artérielle, les affections oculaires (pour près du 1/3 des patients pour glaucome et la cataracte) et les affections ostéoarticulaires dégénératives et rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde).

Il y a aussi le diabète, les déficits cognitifs et les affections urogénitales (infections urinaires, adénome et cancer de la prostate).

En plus de ces pathologies chroniques, les personnes âgées souffrent souvent de syndromes gériatriques, selon le chef de clinique du service gériatrie de l'hôpital de Fann.

"Il s'agit de pathologies émergentes avec le vieillissement responsable d'une perte d'autonomie, c'est-à-dire d'une incapacité de la personne âgée à effectuer seule les activités de la vie quotidienne et à s'adapter à son environnement", relève docteur Massamba Ba.

D'après le spécialiste, cette dépendance implique la mise en place de système d'aide, soulignant que dans les pays développés par exemple, à ce stade, ce sont des personnes admises dans des maisons de retraite ou Etablissement hospitalier pour personne âgée dépendant (EHPAD).

"Avec le vieillissement de la population, ces syndromes gériatriques qui étaient méconnus dans les régions africaines, sont de plus en plus mis en évidence. Il s'agit de la fragilité, de la chute, de la dénutrition, des démences, de la dépression, de la confusion et de la perte d'autonomie", a détaillé Massamba Ba.