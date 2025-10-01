Sénégal: La prise en charge sanitaire des personnes âgées doit être érigée en priorité (spécialiste)

Dakar — Le gériatre et gérontologue Massamba Ba appelle les pouvoirs publics à faire de la prise en charge sanitaire des personnes âgées une priorité, en prenant un certain nombre de mesures incluant la formation d'un personnel dédié à la gériatrie et l'élargissement de l'offre de soins, en vue de faire face au vieillissement de la population.

"Avec le vieillissement de la population, la prise en charge de la santé de la personne âgée devrait être une priorité de santé publique. Il faudra multiplier les services de gériatrie dans tout le territoire, développer les filières de soins gériatriques avec la création d'unités de soins de réadaptation, de soins palliatifs et de soins de longue durée", a déclaré le docteur Ba.

L'Etat devrait appuyer la formation de gériatres et paramédicaux gérontologues en octroyant des bourses d'étude, a suggéré le spécialiste dans un entretien avec l'APS, en perspective de la Journée internationale des personnes âgées, commémorée le premier octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Massamba Ba préconise par ailleurs la lutte contre la précarité qui accompagne le vieillissement à travers l'amélioration du système de sécurité sociale par l'octroi de bourses sociales et l'amélioration des financements du Plan Sésame pour permettre un accès facile aux soins médicaux aux personnes âgées.

Il suggère aussi d'inciter les partenaires financiers et techniques à soutenir la prise en charge des personnes du troisième âge.

De même demande-t-il "une étude critique" des facteurs bloquant la mise en oeuvre d'un Plan stratégique national pour le vieillissement en bonne santé qui, dit-il, tarde à être mis en oeuvre.

Selon Massamba Ba, une bonne prise en charge sanitaire du troisième âge passe par "un système de soins fort intégrant tous les besoins des personnes âgées et couvrant la totalité de la filière de soins (gériatrie aigue, soins de réadaptation, soins palliatifs...)".

"Cela passe aussi par un épanouissement social et une reconnaissance de leurs contributions à la société", a ajouté le chef clinique du centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU).

"Il faudra aussi lutter contre la précarité qui accompagne le vieillissement dans notre société. Pour être dans cette lancée, le Sénégal doit absolument mettre en oeuvre ces programmes de vieillissement en bonne santé déjà établis", a conclu Massamba Ba.