Sénégal: FORCE N - 105 000 enseignants seront formés à l'IA, 5000 ordinateurs offerts à des élèves

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé, mardi, la formation de 105 000 enseignants à l'Intelligence artificielle (IA) dans le cadre de FORCE N (Formations ouvertes pour le renforcement des compétences, de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique), un programme innovant de formation numérique mis en place par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), en collaboration avec la Fondation Mastercard.

M. Guirassy a fait cette annonce, au Musée des civilisations noires, lors d'une cérémonie officielle de distribution d'ordinateurs aux élèves des classes de première S1 et S3 et du lancement du programme de formation au numérique et à l'intelligence artificielle assuré par l'Université Hamidou Kane en collaboration le Mastercard Foundation.

"Il s'agissait de distribuer 5000 ordinateurs à des élèves de série S1 et S3 et d'aller dans le sens de la formation de105 000 enseignants, un appui du programme FORCE-N", a déclaré Moustapha Guirassy.

"On doit gagner en souveraineté, et surtout anticiper pour bâtir nos propres stratégies et ne pas subir la technologie", a souligné M. Guirassy

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a tenu à préciser que "cette démarche obéit un objectif de transparence".

"Il n'y aucune exclusion dans notre démarche. Ce choix stratégique vise à impulser les vocations visant à renforcer notre souveraineté scientifique et à créer l'effet d'entrainement nécessaire", a t-il dit.

"Les élèves du Sénégal, de Dakar à Kédougou de Saint-Louis à Ziguinchor, dans chaque académie, dans chaque région y compris les plus reculées, sont concernés par ce programme, personne ne sera laissé en rade", a t-il lancé à l'endroit des apprenants.

"Dans les mois à venir, je m'y engage solennellement devant vous. Nous déploierons dans les écoles publiques des hub d'innovations technologiques, des vannes numériques pour atteindre les endroits les plus isolés, des kits connectés et des bibliothèques numériques, une interconnexion renforcée dans tous nos établissements scolaires", a promis M. Guirassy.

"(...) les choses ont changé, l'enseignant doit savoir que l'enfant a changé ainsi que les parents d'élèves, l'inspecteur d'académie, tout le monde doit savoir que tout a changé et doit changer. On ne doit plus, on ne peut plus ralentir l'IA", a-t-il estimé.

Il a promis que FORCE N va les accompagner via l'université avec l'appui de la fondation Mastercard.

Pour sa part, le représentant de la Fondation, Tamba Ngom, a informé que cette cérémonie "marque un tournant décisif" pour le programme FORCE-N et pour la stratégie de développement de la Fondation de 2020 à 2030.

"La Fondation a pour ambition de créer à d'ici 2030 au moins 30 millions emplois dignes et valorisant pour les jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans mais également d'accompagner les apprenants âgés de 12 ans et plus vers un emploi digne et valorisant dans l'Union économique et monétaire des Etats ouest africains (UEMOA)", a ajouté M. Ngom.