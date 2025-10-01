Sénégal: Visite de courtoisie de Dr Djim Ousmane Dramé à l'archidiocèse de Dakar

Dakar — Le directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Ousmane Dramé a rendu, mardi, une visite de courtoisie à l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye pour solliciter le soutient et l'accompagnement de l'Eglise.

"Je ne peux pas ne pas venir vous rencontrer, car ici au Sénégal, on est un pays foncièrement religieux et essentiellement, il y a les musulmans et les chrétiens, mais aussi les religions traditionnelles. (...) On connait très bien le rôle ô combien important de l'Eglise au Sénégal en termes d'enseignement, de formation et d'éducation", a déclaré M. Dramé.

Il a félicité à cette occasion l'archevêque de Dakar pour sa nomination en priant pour une réussite de sa mission.

Cette audience avec Monseigneur André Gueye a eu lieu à l'archidiocèse de Dakar en présence de l'inspecteur du travail Mactar Loum.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Estimant que l'archidiocèse est "une autorité religieuse", le directeur des Affaires religieuses a tenu à venir rencontrer Monseigneur André Gueye pour solliciter "un soutient et un accompagnement de l'Eglise et recueillir des prières".

Il est revenu largement sur les raisons ayant poussé l'Etat à créer une direction qui s'occupe essentiellement des affaires religieuses, expliquant que cette structure essaie de formaliser les relations entre l'Etat et toutes les religions.

Pour lui, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye est "conscient du rôle important que les religieux jouent au Sénégal et sait pertinemment qu'il faut toujours les impliquer dans tout ce qui se fait dans ce pays".

"Ils sont des régulateurs sociaux, ils contribuent à la stabilité sociale avec le travail qu'ils font à savoir enseigner, éduquer, former, socialiser, moraliser et humaniser. Ce sont des missions extrêmement importantes sur le plan religieux, social et humanitaire pour la bonne marche de sa mission", a-t-il souligné estimant vouloir avoir "une parfaite collaboration" avec toutes les familles religieuses et traditionnelles.

Pour le directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, l'autre raison de sa visite est la préparation du séminaire portant sur "Les discours religieux au Sénégal" prévu les 21, 22 et 23 octobre prochain à Saly dans le département de Mbour.

"Le discours religieux peut contribuer à la stabilité et à la cohésion sociale, à l'acceptation de l'autre et donc l'Eglise est invitée pour y prendre part, prononcer une communication et prendre part à tous les travaux. La contribution de l'Eglise est vraiment attendue", a fait savoir Dr Dramé à l'archevêque, "un régulateur social dont le discours écouté et suivi".

Il attend des conseils, des prières et un accompagnement de l'Eglise demandant à Monseigneur André Gueye de désigner un membre dans le comité d'organisation.

Il a fait part des différentes activités de sa direction parmi lesquelles le renforcement de capacité des prêcheurs (imams et curés) pour garder la cohésion sociale, la tolérance religieuse et l'équité religieuse.

L'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye, remerciant le directeur des affaires religieuses pour cette visite, dit s'inscrire à la collaboration avec sa structure pour le bien des citoyens et le développement intégral de tous les Sénégalais.

"Nous sommes partant pour le séminaire auquel vous nous invitez, nous allons voir comment accéder à votre demande d'un représentant dans le comité d'organisation. C'est une très bonne chose. La contribution qui nous est demandée, nous sommes en train de la préparer. Elle sera effective et enrichissante", a dit Monseigneur André Gueye.

Il a réitéré ses félicitations au Dr Djim Ousmane Dramé pour la confiance placée en lui par le chef de l'Etat qui dit-il, "a une grande considération à l'égard de la religion et des guides en particulier et la création de cette direction en témoigne".

Monseigneur André Gueye a souligné l'importance de cette direction estimant que la religion est au coeur des préoccupations des Sénégalais.

"Informer nous davantage de ce que vous attendez de nous pour que nous puissions vous revenir en terme de contributions", a-t-il lancé.