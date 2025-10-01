Les Forces Vives de Guinée (FVG) dénoncent avec une profonde indignation l'enlèvement, ce 29 septembre 2025, d'Elhadj Adama Keïta, 75 ans, arraché à son domicile de N'Zérékoré par des individus cagoulés.

Le vieil homme, à la santé fragile, est pris en otage par la junte en raison des dénonciations par son fils de l'arbitraire qui règne actuellement dans notre pays.

Ce kidnapping odieux révèle une nouvelle étape dans la dérive du CNRD: lorsque la junte ne parvient pas à faire taire les voix dissidentes à l'étranger, elle s'en prend lâchement à leurs parents restés en Guinée. C'est une pratique immorale digne d'un régime aux abois.

En prenant en otage le père à défaut de mettre la main sur le fils, le pouvoir militaire franchit le seuil de l'infamie. Ce n'est plus seulement la liberté d'expression qui est visée, mais la dignité humaine.

Les Forces Vives de Guinée exigent la libération immédiate et sans condition d'Elhadj Adama Keïta et tiennent la junte pour seule responsable de cet acte cruel et inhumain et de tout ce qui arrivera au vieil homme.

Nous rappelons aux putschistes qu'aucun chantage, aucune brutalité, aucune humiliation ne viendra à bout de la volonté du peuple guinéen de recouvrer tous ses droits et libertés.