Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des 25 Diables rouges pour les dernières journées dévoilée

Le sélectionneur Fabrizio Eraldo Cesana a convoqué vingt-cinq Diables rouges pour les matches du 8 octobre contre le Mena du Niger et du 13 octobre contre les Lions de l'Atlas du Maroc, comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Congo, dernier du groupe E et fragilisé par plusieurs forfaits écopés, avait pris son premier point dans cette campagne lors de son dernier match contre la Tanzanie (1-1), au cours duquel le sélectionneur avait misé sur une ossature fortement dominée par les joueurs ayant participé au Championnat d'Afrique des nations.

La liste publiée s'inscrit dans la continuité de ce projet mais renforcée par les joueurs de la diaspora à chaque ligne. Perrauld Ndinga (Dans les buts), Chris Makosso et Romaric Etou ( Défense) Merveil Ndockyt , Glid Otanga , Junior Tchibinda (Milieux) et Ismaël Akobo (Attaque) apportent une valeur ajoutée par rapport à la dernière sortie à cette sélection qui n'a plus rien à gagner dans cette campagne mais garde en ligne de mire les prochaines échéances. Le Congo jouera contre le Niger, le 8 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso, avant de se rendre au Maroc, le 13 octobre.

Les sélectionnés

Gardiens : Chelcy Bonazebi (Red star/Congo), Ulrich Samba (As Otohô/Congo), Perrauld Ndinga (Manga sport/ Gabon).

Défenseurs : Béranger Itoua (AS Otohô/Congo), Prince Mouandza Mapata (As Otohô/ Congo), Pachoud De Zingoula (Ac Léopards de Dolisie/Congo), John Kapaya (AC Léopards de Dolisie/ Congo), Charles Atipo (AS Otohô/ Congo), Berlhod Mbemba (El Merreikh/ Soudan), Chris Makosso ( Luton Town FC/ Angleterre), Romaric Etou ( FC Dila Gori/Georgie).

Milieux du terrain : Chandrel Massanga (Hatayspor/Turquie), Venold Dzaba (AC Léopards de Dolisie/ Congo), Inno Jospin Loemba (Colombe FC / Cameroun), Dericka Osseby (AC Léopards de Dolisie/Congo), Gédéon Nongo (AS Otohô/ Congo), Merveil Ndockyt (HNK Rijeka/ Croatie), Glid Otanga (Bnei Sakhnin/Israël), Junior Tchibinda (BFC Daugavpils/Lettonie).

Attaquants : Déo Gracias Bassinga (FC Dila Gori/ Georgie), Carly Ekongo Landou (AC Léopards de Dolisie/Congo), Dechan Moussavou (AC Léopards de Dolisie /Congo), Wilfrid Nkaya (AS Otohô/Congo), Mignon Koto (Masfout SC/ Emirats arabes unis), Ismaël Akobo ( Power Dynamos Fc/ Zambie).