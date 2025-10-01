Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des 25 Diables rouges pour les dernières journées dévoilée

30 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Le sélectionneur Fabrizio Eraldo Cesana a convoqué vingt-cinq Diables rouges pour les matches du 8 octobre contre le Mena du Niger et du 13 octobre contre les Lions de l'Atlas du Maroc, comptant pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Congo, dernier du groupe E et fragilisé par plusieurs forfaits écopés, avait pris son premier point dans cette campagne lors de son dernier match contre la Tanzanie (1-1), au cours duquel le sélectionneur avait misé sur une ossature fortement dominée par les joueurs ayant participé au Championnat d'Afrique des nations.

La liste publiée s'inscrit dans la continuité de ce projet mais renforcée par les joueurs de la diaspora à chaque ligne. Perrauld Ndinga (Dans les buts), Chris Makosso et Romaric Etou ( Défense) Merveil Ndockyt , Glid Otanga , Junior Tchibinda (Milieux) et Ismaël Akobo (Attaque) apportent une valeur ajoutée par rapport à la dernière sortie à cette sélection qui n'a plus rien à gagner dans cette campagne mais garde en ligne de mire les prochaines échéances. Le Congo jouera contre le Niger, le 8 octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso, avant de se rendre au Maroc, le 13 octobre.

Les sélectionnés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Gardiens : Chelcy Bonazebi (Red star/Congo), Ulrich Samba (As Otohô/Congo), Perrauld Ndinga (Manga sport/ Gabon).

Défenseurs : Béranger Itoua (AS Otohô/Congo), Prince Mouandza Mapata (As Otohô/ Congo), Pachoud De Zingoula (Ac Léopards de Dolisie/Congo), John Kapaya (AC Léopards de Dolisie/ Congo), Charles Atipo (AS Otohô/ Congo), Berlhod Mbemba (El Merreikh/ Soudan), Chris Makosso ( Luton Town FC/ Angleterre), Romaric Etou ( FC Dila Gori/Georgie).

Milieux du terrain : Chandrel Massanga (Hatayspor/Turquie), Venold Dzaba (AC Léopards de Dolisie/ Congo), Inno Jospin Loemba (Colombe FC / Cameroun), Dericka Osseby (AC Léopards de Dolisie/Congo), Gédéon Nongo (AS Otohô/ Congo), Merveil Ndockyt (HNK Rijeka/ Croatie), Glid Otanga (Bnei Sakhnin/Israël), Junior Tchibinda (BFC Daugavpils/Lettonie).

Attaquants : Déo Gracias Bassinga (FC Dila Gori/ Georgie), Carly Ekongo Landou (AC Léopards de Dolisie/Congo), Dechan Moussavou (AC Léopards de Dolisie /Congo), Wilfrid Nkaya (AS Otohô/Congo), Mignon Koto (Masfout SC/ Emirats arabes unis), Ismaël Akobo ( Power Dynamos Fc/ Zambie).

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.