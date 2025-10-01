Ile Maurice: Une formation de pilotes entre trois continents

À partir de janvier 2026, les aspirants pilotes africains auront accès à un nouveau programme de formation conçu pour répondre à la pénurie mondiale de pilotes. Baptisé FlyFirst World, ce cursus repose sur un partenariat entre WECAIR, une école internationale de pilotage, et Flymates International, spécialiste mauricien de formation aéronautique.

Le programme se distingue par son envergure. Sur une durée de 22 à 24 mois, les étudiants suivront leur apprentissage dans des environnements variés : la Floride, Bordeaux, l'Afrique du Sud, Prague et Berlin.

Cette immersion dans plusieurs climats et terrains vise à préparer les futurs pilotes aux conditions réelles auxquelles ils seront confrontés dans leur carrière. À l'issue du parcours, les participants obtiendront une double certification, Federal Aviation Administration et European Authority for Aviation Safety, qui ouvre la voie à des postes dans des compagnies aériennes à l'échelle mondiale.

Concrètement, la formation se déroule en cinq phases. Les élèves débutent par quatre mois en Floride pour apprendre le vol à vue (VFR) dans des espaces aériens complexes, avant de passer dix mois à Bordeaux pour l'Airline Transport Pilot Licence théorique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ils poursuivent avec deux mois de vols aux États-Unis ou en Afrique du Sud afin d'accumuler des heures dans des environnements variés, du désert à la mer. Viennent ensuite six mois de perfectionnement à Berlin ou Prague, centrés sur les standards européens des compagnies aériennes. Le parcours se conclut par deux mois de préparation au recrutement, avec tests psychotechniques, évaluations linguistiques et mises en situation en cockpit.

Selon les prévisions de l'Association du transport aérien international (IATA), l'Afrique aura besoin de près de 23 000 nouveaux pilotes d'ici 2044. Pour Krista Vandermeulen, directrice de WECAIR, le choix du continent s'imposait.«Il y a ici beaucoup de jeunes motivés et talentueux qui rêvent d'une carrière dans l'aviation.»

L'autre spécificité du projet réside dans l'accompagnement. Flymates sera le relais régional, chargé d'orienter les candidats, de les aider dans leurs démarches administratives et médicales, et de les préparer aux exigences d'un parcours international. «Pour beaucoup, c'est une opportunité qui peut changer une vie. Nous voulons qu'ils se sentent soutenus dès le premier contact», explique Patricia Mallet, cofondatrice de Flymates.

Les tests d'admission ont lieu en septembre et octobre. Ceux qui seront retenus rejoindront la première cohorte en janvier 2026. Le programme propose également des facilités de financement, une manière de rendre la formation plus accessible dans une région où le coût reste souvent un frein.

Ce partenariat illustre une tendance plus large : l'ouverture de l'Afrique aux formations aéronautiques internationales. En combinant expertise locale et réseau mondial, ce programme ambitionne de former une nouvelle génération de pilotes prêts à répondre aux besoins croissants du secteur.