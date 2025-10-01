Maroc: Aggravation du besoin de financement de l'économie

Avec une baisse des revenus nets reçus du reste du monde, de 0,9% au lieu d'une hausse de 5,6%, le revenu national brut disponible s'est accru, passant de 6,8% au deuxième trimestre de l'année précédente à 7,2% durant la même période de l'année 2025, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

Compte tenu du ralentissement de la consommation finale nationale en valeur, qui a progressé de 5,9% au lieu de 6,5% un an auparavant, l'épargne nationale s'est établie à 29,3% du PIB contre 28,4% précédemment, .

L'investissement brut, pour sa part, a atteint 32,5% du PIB contre 30% au cours du même trimestre de l'année précédente. Ainsi, le besoin de financement de l'économie nationale s'est aggravé, passant de 1,6% du PIB à 3,2%.