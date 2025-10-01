Une figure majeure du hip hop africain. Le rappeur sénégalais DIP Doundou Guissdessine une carrière en gamme majeure. C'est dans cette dynamique que l'artiste annonce sa signature avec Sony Music Entertainment Africa Francophone, dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive.

« Ce partenariat marque une étape décisive dans le développement de sa carrière à l'international », informe un communiqué. Ce nouvel accord, renseigne la même source, permettra de structurer et amplifier la carrière de DIP. Dans la pratique, Sony Music Entertainment Africa Francophone accompagnera l'artiste sur ses projets à venir et valorisera ses créations dans une logique de long terme.

L'objectif commun est clair : faire rayonner le rap sénégalais sur la scène internationale. « Cette signature ouvre une nouvelle page de ma carrière. Elle me donne les moyens de partager ma musique avec un public plus large, tout en restant fidèle à mon identité et à mes racines », a déclaré Dip Doundou Guiss.

Un single viendra prochainement officialiser ce partenariat et exprimera cette volonté de progression et de conquête. Le morceau, accompagné d'un clip, sera suivi d'une série d'activations tout au long de l'année 2025 et 2026 (concerts, contenus visuels et autres surprises).