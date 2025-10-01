Sénégal: Forum Fii Sénégal 2025 - Plus de 10 000 milliards de FCFA en intentions d'investissement visés

Décrocher au moins plus de 10 000 milliards de FCFA en intentions d'investissement, c'est ce que veulent les responsables de l'Agence nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (Apix-s.a.), à travers le forum investir au Sénégal (Fii Sénégal) prévu du 7 au 8 octobre 2025.

« Pour l'édition 2023, nous avons eu 6 394 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement enregistrées. Plus de 1000 rendez-vous d'affaires pris et 10 lettres d'intentions et protocoles d'accord ont été signés. Pour cette année, notre objectif est de dépasser la barre des 10.000 milliards en intentions d'investissement », a informé Abibatou Emmanuel Thiam, directrice des Investissements et Partenariats à l'Apix.

D'après Mme Thiam il est tout à fait possible d'atteindre cet objectif. Parce qu'en tenant compte du portefeuille d'investissements dans la Vision 2025, il dépasse largement ce chiffre.

« Des investisseurs se sont déjà manifestés sur des projets phares au Sénégal. Nous avons des projets dans l'agriculture, dans le développement industriel dans les économiques spéciales, ...Ce sont des projets transformateurs, catalytiques qui intéressent nos partenaires », a-t-elle dit.

Toutefois, à Directrice des Investissements de l'Apix a souligné que par rapport aux intentions d'investissement de 2023, un suivi n'a malheureusement pas été fait pour connaître le moment réel des investissements réalisés après ce rendez-vous d'affaires.

« Pour éviter une telle situation, nous avons mis en place un dispositif qui sera géré par un cabinet afin de connaître les investissements réalisés après ce Forum », a-t-elle affirmé.

Des procédures allégées pour les investissements dans le monde rural

Ainsi elle estime que lors de ce forum, des accords seront signés, des partenariats noués pour assurer ce développement durable, endogène que visent les autorités étatiques.

D'ailleurs pour mieux assurer un bon maillage du territoire, Mme Thiam a indiqué que les procédures seront allégées pour les investisseurs qui financeront des projets dans le monde rural.

Il convient de relever que le Forum Invest In Sénégal 2025 a pour ambition de s'imposer comme la plateforme de référence pour catalyser les investissements structurants et incarner la nouvelle dynamique portée par la Vision 2050 du Sénégal.

À travers cette rencontre internationale, il s'agit, selon les initiateurs, de renforcer l'attractivité économique du Sénégal, de stimuler un dialogue public-privé constructif.

Mais aussi, d'accélérer la transformation territoriale et durable, de valoriser le capital humain et les talents locaux et de promouvoir la solidarité et l'intégration africaine.

En accueillant l'Arabie Saoudite comme pays invité d'honneur de cette édition, le Sénégal réaffirme, selon la directrice chargée des Investissements et des Partenariats de l'Apix, sa volonté de diversifier ses partenariats et de s'ouvrir à des collaborations porteuses de croissance durable, en phase avec sa Vision 2050.