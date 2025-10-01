Sénégal: Diplomatie - Le pays et le Parlement européen explorent de nouvelles pistes de coopération

En marge de la Conférence annuelle des Présidents des Parlements africains, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce lundi 29 septembre à Johannesburg, Oumar Doumbouya, Directeur des Bureaux extérieurs du Parlement européen.

Au cours de cette rencontre, M. Doumbouya a présenté les missions de ces bureaux, notamment leur rôle d'accompagnement auprès du Parlement panafricain. Il a exprimé le souhait d'instaurer une relation directe et structurée avec l'Assemblée nationale du Sénégal, tout en proposant la mise en place de programmes de formation et d'échanges destinés aux parlementaires. Il a également évoqué la possibilité d'une invitation officielle des autorités sénégalaises au Parlement européen.

En réponse, le Président El Malick Ndiaye a réaffirmé la volonté du Sénégal de développer un partenariat solide avec le Parlement européen. Il a souligné que les commissions parlementaires sénégalaises constituent un levier efficace pour bâtir une coopération fructueuse. M. Ndiaye a aussi encouragé l'institution européenne, à travers son Bureau d'Addis-Abeba, à renforcer son appui au Parlement panafricain, qualifié de pilier essentiel de l'intégration continentale.