Sénégal: Mondial 2026 (Q) - Pape Thiaw dévoilera sa liste ce jeudi 2 octobre

La Fédération Sénégalaise de Football annonce que Pape Thiaw publiera sa liste des Lions retenus pour les deux derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce jeudi 2 octobre à 10h GMT. Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud à Juba le 10 octobre avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre à Diamniadio.

Les Lions abordent la dernière ligne droite de leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Pape Thiaw dévoilera, en octobre, la liste des 25 joueurs retenus pour tenter de boucler le travail et décrocher le billet pour la compétition, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Dans un contexte marqué par une hécatombe de blessures notamment dans l'entrejeu avec Habib Diarra, Lamine Camara et Dion Lopy indisponibles mais aussi Assane Diao et Abdou Diallo qui sont eux aussi sur la touche. De nouvelles têtes ou encore des retours sont attendus dans la la liste de Pape Thiaw.

Des renforts pour consolider le groupe

Le retour de certains joueurs, tout comme l'arrivée de nouvelles têtes, est attendu dans la prochaine liste de Pape Thiaw. L'équipe nationale compte en effet de nombreux blessés. Parmi les nouveaux pressentis, le nom de Mamadou Sarr revient avec insistance. Selon les informations de Match360, le défenseur de Strasbourg aurait été convaincu par Pape Thiaw de rejoindre les Lions.

Les retours de Nampalys Mendy, Mamadou Lamine Camara ou encore Rassoul Ndiaye sont également très probables suite aux blessures de Lamine Camara et Habib Diarra.

Pape Thiaw est sur le point d'accomplir sa première mission : qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde 2026. Les deux derniers matchs s'annoncent décisifs, non seulement pour l'avenir des Lions, mais aussi pour la carrière du sélectionneur à la tête de l'équipe nationale.