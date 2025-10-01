Burkina Faso: Effort de paix - La diaspora burkinabè de Guyane contribue à hauteur de 1 560 000 F CFA

30 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Madame Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, a présidé, ce lundi 29 septembre, la cérémonie de remise d'une quittance d'un montant d'un million cinq cent soixante mille (1 560 000) F CFA. Cette somme représente la contribution de l'Association des Burkinabés résidants en Guyane française.

Ce geste est une réponse des compatriotes de Guyane française à l'appel lancé par de président du Faso, pour accompagner les actions de reconquête du territoire et Mme le ministre a, au nom du ministre SEM Karamoko Jean Marie Traoré, traduit la reconnaissance pour cet élan de patriotisme et de solidarité envers la nation.

Mme Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré s'est réjouie de l'engagement et de la mobilisation de la diaspora tout en rappelant le rôle majeur qu'elle doit jouer dans ce contexte de la reconstruction d'un Burkina nouveau.

« Nous vous exhortons à toujours porter haut le flambeau de notre pays et à sensibiliser vos compatriotes à s'engager activement pour le développement de notre nation. Le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, attache une importance particulière à la contribution des Burkinabés de l'extérieur », a déclaré Mme la ministre délégué.

Elle a conclu en réitérant l'appel à la mobilisation de la diaspora autour des initiatives portées par le chef de l'Etat, afin de construire ensemble une nation forte et souveraine.

DCRP/MAECR-BE

