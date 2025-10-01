L'Initiative présidentielle pour le développement communautaire, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, a organisé une conférence publique sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale, le vendredi 26 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Cette conférence est la dernière d'une série de conférences à travers les différentes régions du pays.

Carton plein pour les conférences publiques sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale dans les différentes régions du Burkina Faso. En effet, la région du Guiriko a abrité la dernière étape de ces conférences publiques, le vendredi 26 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Organisée par l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, la conférence a été présidée par le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala.

Trois communications en lien avec la thématique ont constitué le plat de résistance de cette conférence. Il s'agit d'une communication sur « civisme et citoyenneté », sur « engagement patriotique et participation citoyenne dans un contexte de crise » et sur « culture de la paix et de la cohésion sociale ».

A l'issue des communications, les différentes couches socio-professionnelles représentées se sont engagées à cultiver la paix, le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Elles se sont engagées également à être civiques, patriotes et à transmettre les valeurs reçues dans leurs localités respectives. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, cette étape marque la fin de ces conférences dans les 13 régions administratives du pays.

A l'en croire, ces conférences s'inscrivent dans la volonté du gouvernement d'instaurer une citoyenneté modèle bâtie sur les valeurs sociales de paix, sur le patriotisme, l'intégrité, le civisme et la solidarité. Elles visent à construire un Burkinabè nouveau, un citoyen nouveau.

Plus de deux millions de citoyens touchés

« Nous sommes satisfaits du bilan de cette première session, les objectifs ont été atteints à plus de cent pour cent », a-t-il déclaré. A l'entendre, sur 26 000 personnes prévues au départ, les différentes conférences ont touché directement et indirectement, plus de deux millions de citoyens. Selon le ministre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment de décentraliser ces conférences dans les départements et dans les établissements afin de toucher plus de monde.

« Après ces conférences, il est attendu un changement de comportement des citoyens », a-t-il indiqué.Pour le coordonnateur technique de l'IPDC, Dominique Konombo, ces conférences ont eu lieu afin de faire la promotion des valeurs et des idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Il a exprimé sa satisfaction au regard de la mobilisation des citoyens lors de cette première session des conférences. « Nous sommes doublement satisfaits de la tenue réelle de ces conférences dans l'ensemble des régions et aussi des engagements qui ont été pris par les populations », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, dans chacune des régions, les populations ont adhéré aux idéaux du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. « Partout, la mobilisation des forces vives a été immense, et les échanges ont été francs, riches et courtois. En effet, chaque région a apporté sa touche d'authenticité, de sagesse et de valeurs sociétales pour contribuer à guérir notre société des maux qui l'assaillent », a expliqué le coordonnateur technique de l'IPDC.

Quant à la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, elle a invité les participants à véhiculer les valeurs reçues lors de cette conférence dans leurs localités respectives.