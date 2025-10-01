Burkina Faso: Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages - L'INSD lance le « tome 3 »

L'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a lancé officiellement la IIIe édition de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM3), mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

Avoir des statistiques fiables et harmonisées est aujourd'hui un impératif pour guider les politiques publiques et suivre efficacement les progrès vers le développement durable. Fort de ce constat, L'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a lancé la IIIe édition de l'Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM3). C'était, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

Selon le coordonnateur technique de l'enquête, Dramane Sermé, l'objectif est de produire des indicateurs sur les conditions de vie des ménages, plus particulièrement sur la pauvreté des ménages, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le taux d'alphabétisation, ainsi que d'autres indicateurs socio-économiques.

Elle va se dérouler en deux étapes et toucher à peu près 9 000 ménages. La première vague aura lieu d'octobre à décembre 2025 et la deuxième d'avril à juin 2026. M. Sermé a précisé que la particularité de cette enquête est la prise en compte des personnes déplacées internes qui sont sur les sites ou hors sites. Les résultats sont attendus en décembre 2026.

Pour le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Xavier Tamboura, l'EHCVM constitue un instrument incontournable pour mesurer l'évolution des conditions de vie des populations, évaluer l'impact des politiques publiques et ajuster les stratégies de développement.

Les données produites alimenteront les analyses macroéconomiques, orienteront les choix budgétaires et permettront d'optimiser l'allocation des ressources publiques. A entendre le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), Toubou Ripama, la troisième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages représente bien plus qu'une simple enquête statistique.

Elle incarne la vision commune d'un développement fondé sur des données probantes dont la détermination collective est de lutter efficacement contre la pauvreté sous toutes ses formes. « Cette troisième édition s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris depuis 2018, consolidant ainsi le système d'information statistique et renforçant ainsi la capacité à produire des indicateurs comparables à l'échelle régionale », a-t-il expliqué.

Le représentant du ministre a rappelé que les résultats des deux éditions précédentes de l'enquête ont contribué à renforcer la crédibilité du Burkina Faso auprès des partenaires techniques et financiers.

« Cette nouvelle enquête fournira les indicateurs nécessaires pour mesurer l'impact des réformes entreprises et ajuster nos politiques si nécessaires », a-t-il souligné.

En effet, il ressort de la dernière enquête que le niveau général des prix a augmenté de 14 % correspondant à une baisse du pouvoir d'achat de 23,35 % entre 2018 et 2021.

Cependant, la croissance économique moyenne est à 5,3 % à cette même période. « L'INSD, fort de son expérience et de l'expertise de ses équipes, s'engage à mener cette opération avec la rigueur et le professionnalisme qui ont toujours caractérisé nos travaux.

Nous mettrons tout en oeuvre pour garantir la qualité des données collectées en tenant compte des priorités nationales et en respectant les standards internationaux en matière de production statistique », a déclaré le DG de l'INSD.