Burkina Faso: MPSR2 - La Veille citoyenne commémore le 3e anniversaire à Bobo-Dioulasso

La section du Houet de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) a tenu, le 30 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, un meeting pour célébrer le troisième anniversaire du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2). Un bilan des trois ans du Président Ibrahim Traoré à la tête de l'Etat burkinabè a été dressé au cours de ce rassemblement.

La place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso a accueilli, le 30 septembre 2025, du beau monde venu célébrer, à l'initiative de la section du Houet de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), les trois ans du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2). La CNAVC a saisi cette tribune pour présenter un bilan des actions du MPSR2 pendant les trois ans.

Ce bilan englobe entre autres, la sécurité et la défense nationale, la gouvernance et la justice, l'économie et la souveraineté financière. Les avancées significatives perceptibles dans ces domaines ont fait dire au président de la CNAVC du Houet, Sékou Oumar Pathé Dao, qu'aujourd'hui, le peuple burkinabè a repris confiance.

« Nos soldats engrangent les victoires. Nos terres se libèrent. Notre économie se reconstruit. Notre jeunesse se forme. Notre dignité se restaure. Le combat n'est pas fini, mais la victoire est en marche. Trois ans, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. L'histoire retiendra que, sous le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a choisi la souveraineté et l'honneur » a-t-il dit. Pour lui, le meeting doit être un acte de reconnaissance et de serment : celui de l'unité, de la responsabilité et de l'engagement.

Un 4e anniversaire et encore plus

Les différents groupes socio-professionnels et personnalités ont invité les populations à s'unir et à soutenir les forces de défense et de sécurité jusqu'au combat final. Le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a salué ce soutien de la population et de l'administration. « Vous êtes notre énergie. Défendez les soldats afin qu'ils vous défendent », a-t-il lancé. Il a invité à l'ordre, à la discipline et à distinguer l'essentiel du superficiel.

« On ne peut pas gagner avec les mêmes habitudes. Il faut les changer. Le pays d'abord, c'est ce que prône le capitaine Ibrahim Traoré. Chacun a un rôle à jouer. Evitons les stratégies de démobilisation et restons concentrés », a appelé le lieutenant-colonel, qui a invité tout un chacun à privilégier l'intérêt de la nation. « Il n'y aura pas d'arrêt. On ira au 4e anniversaire et encore plus.

On n'est pas contre quelqu'un, sauf les ennemis du pays. Trouvons des solutions et arrêtons les polémiques inutiles », a suggéré Lassané Porgo. Le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo, a également prôné l'ordre et la discipline et a invité la population à la solidarité, à refuser la manipulation, la corruption, la tentation de rentrer en coalition avec l'ennemi et à maintenir la mobilisation afin de recouvrer l'intégralité et l'intégrité du pays.