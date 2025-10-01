Tunisie: ST - Garder la dynamique

Epreuve exigeante pour le leader stadiste à l'Olimpico de Sousse.

En venant à bout de l'ASM au Hedi Ennaifer dans le cadre de la 7e ronde de L1, le ST a assuré une 4e victoire consécutive, maintenu son invincibilité et consolidé par là même son leadership. Aujourd'hui cependant, le délicat déplacement de Sousse pour y affronter l'Etoile s'avère être un sérieux test pour un leader auquel s'offre la possibilité de monter davantage en gamme et de prouver que son statut actuel est mérité. Chokri Khatoui entend donc bien prolonger la belle série stadiste à l'Olimpico même face au onze de Mohamed Ali Nafkha.

Cadres rassurants, alternatives fiables

Confirmer la bonne spirale à l'Olimpico même, les coéquipiers du capitaine Marouen Sahraoui y croient dur comme fer pour différentes raisons. Primo, l'équipe carbure et rien ne semble en mesure d'enrayer la spirale actuelle. Secundo, en dépit de la réputation de l'adversaire, le coup est jouable à Sousse même. Tertio, le staff technique a, sans conteste, trouvé le remède à cette attaque inopérante du début de saison.

De quatre, enfin, la relative rotation établie récemment par Khatoui au milieu et en attaque permet aux organismes de se régénérer rapidement et aux joueurs de ne pas tirer sur la corde.

Aujourd'hui, si le pic de confiance atteint récemment permet au ST d'entrevoir sereinement ce choc face à l'ESS, Khatoui n'en pense pas moins que les siens vont devoir y mettre les ingrédients pour sortir vainqueur. Pour ce faire, il opterait pour un 4-3-3 classique avec Farhati dans les bois, la paire Sghaier-Sahraoui dans l'axe, Aziz Saihi sur le flanc gauche, Iyadh Riahi sur le côté droit, le trident Touré- Smâali-Thiam au milieu (quoique Ouerghemi et Amath Ndaw soient aussi dans les starting-blocks), et en attaque, un trio composé de Saâfi sur le couloir droit, Firas Aifia (ou Habboubi) sur l'aile opposée et Amadou Ndiaye en pointe.