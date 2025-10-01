Tunisie: Viande malade, poulets illégaux, harissa douteuse - Plus de 7 tonnes de produits impropres saisis

Les équipes de contrôle relevant de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA), en collaboration avec les forces de sécurité, ont saisi environ 5,4 tonnes de denrées solides et 1,8 mille litres de produits liquides impropres à la consommation, lors d'interventions menées dans plusieurs gouvernorats du pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur sa page officielle, l'INSSPA précise que ces opérations visent à protéger la santé des consommateurs et à lutter contre les infractions mettant en péril la sécurité sanitaire des aliments.

Cas recensés par région :

Béja : Saisie d'une vache abattue de 200 kg transportée illégalement dans un véhicule, présentant des signes d'hépatite, rendant la viande dangereuse pour la consommation humaine.

Siliana : Découverte d'un abattoir clandestin ne répondant à aucune norme sanitaire, avec la saisie de 670 kg de viande de volaille et 169 kg de poulets vivants.

De plus, 942 kg de poulets vivants sans certificat vétérinaire ni traçabilité ont été saisis.

Manouba : Saisie de produits alimentaires d'origine inconnue, stockés dans des conditions ne respectant pas les règles sanitaires.

Tunis : Dans un entrepôt anarchique, les contrôleurs ont saisi 1856 litres de liquides, dont 1108 litres de vinaigre, 700 litres de concentré de caramel, ainsi que 48 bouteilles d'eau de fleur d'oranger conditionnées dans des récipients plastiques non conformes.

Bizerte : Dans un restaurant-salon de thé, 95 kg de produits alimentaires ont été saisis, parmi lesquels 44 kg de citrons surgelés découpés, 2,5 kg d'oeufs battus congelés, 3,5 kg de lasagnes cuites et 45 kg de pâtisseries, tous conservés dans des conditions non conformes aux normes d'hygiène.

Sousse : Saisie de 1500 kg de harissa traditionnelle conditionnée dans des récipients plastiques non alimentaires, certains ne comportant aucune indication de date de production, en violation flagrante des règles de traçabilité.

L'INSSPA a souligné que ces campagnes de contrôle se poursuivront dans toutes les régions, avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire nationale, limiter les abus, et préserver la santé des consommateurs.