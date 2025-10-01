Tunisie: L'ambassade américaine au pays suspend temporairement la mise à jour de ses comptes officiels

1 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé ce mercredi 1er octobre 2025 que, suite à un arrêt des crédits budgétaires, la mise à jour régulière de ses comptes officiels sera suspendue jusqu'à la reprise complète de ses activités. Seules les informations urgentes concernant la sécurité et la sûreté continueront d'être diffusées.

L'ambassade a précisé que les services de passeports et de visas programmés, que ce soit aux États-Unis ou dans les ambassades et consulats américains à l'étranger, continueront d'être assurés dans la mesure du possible malgré cette interruption.

Les personnes souhaitant obtenir des informations à jour sur les services et l'état des opérations sont invitées à consulter le site officiel : http://travel.state.gov

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.