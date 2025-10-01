Tunisie: L'ambassade américaine au pays suspend temporairement la mise à jour de ses comptes officiels

L'ambassade des États-Unis à Tunis a annoncé ce mercredi 1er octobre 2025 que, suite à un arrêt des crédits budgétaires, la mise à jour régulière de ses comptes officiels sera suspendue jusqu'à la reprise complète de ses activités. Seules les informations urgentes concernant la sécurité et la sûreté continueront d'être diffusées.

L'ambassade a précisé que les services de passeports et de visas programmés, que ce soit aux États-Unis ou dans les ambassades et consulats américains à l'étranger, continueront d'être assurés dans la mesure du possible malgré cette interruption.

Les personnes souhaitant obtenir des informations à jour sur les services et l'état des opérations sont invitées à consulter le site officiel : http://travel.state.gov