Tunisie: Le ministère de la Santé ouvre 402 postes dans plusieurs spécialités

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié au Journal officiel de la République tunisienne en date du 30 septembre 2025, l'ouverture de sept concours externes à partir du 25 janvier 2026 pour le recrutement de 402 postes dans plusieurs corps de la fonction publique.

Ces concours concernent différents profils techniques, administratifs et paramédicaux, notamment : ingénieurs principaux, architectes principaux, techniciens en chef, techniciens principaux, administrateurs de la santé publique, agents de gestion de la santé publique et psychologues.

Les candidatures devront être soumises en ligne sur le site officiel du ministère de la Santé, entre le 20 octobre et le 5 novembre 2025.

Détail des postes ouverts par concours :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ingénieurs principaux (corps administratif) : 33 postes ouverts dans les spécialités suivantes : Génie industriel, Génie civil, Électromécanique, Biomédical, Génie des fluides

Architectes principaux (corps des architectes de l'administration) : 17 postes ouverts via un concours externe sur dossiers.

Techniciens en chef (corps technique commun) : 12 postes à pourvoir, spécialisés en physique des radiations.

Techniciens principaux (corps technique commun) : 170 postes ouverts dans les spécialités suivantes : Mécanique, Électricité, Maintenance industrielle, Électromécanique, Énergie, Statistiques, Biomédical, Informatique médicale, Génie des fluides, Chimie

Administrateurs de la santé publique (corps administratif) : 170 postes répartis comme suit : 5 en droit et sciences juridiques, 93 en sciences économiques et financières, 52 en comptabilité

Psychologues (corps des psychologues de l'administration) : 20 postes à pourvoir via concours sur épreuves.

Avec cette nouvelle campagne de recrutement, le ministère de la Santé vise à renforcer ses capacités techniques, médicales et administratives, dans un contexte de modernisation des services publics de santé et d'amélioration de la qualité des soins.

Les candidats intéressés sont invités à consulter régulièrement le site web du ministère pour connaître les modalités exactes des concours, les critères d'éligibilité et les pièces à fournir.