Sénégal: Le ministre de l'Intérieur en tournée dans les services de la Police nationale

30 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a entamé, ce lundi 30 septembre, une visite des différentes structures relevant de son département. Il était accompagné, pour l'occasion, du directeur général de la Police nationale et de plusieurs membres de son cabinet.

La tournée a débuté à la Direction de la Police judiciaire, où le ministre a été accueilli successivement à la Division des Investigations criminelles, au Bureau central national d'Interpol, à la Division spéciale de Cybercriminalité, à la Division de la Police scientifique et technique, ainsi qu'au Laboratoire ADN de la Police nationale.

Il s'est ensuite rendu à la Direction de la Surveillance du Territoire, à la Direction de la Formation de la Police nationale et à la Direction de la Police des Étrangers et des Titres de Voyage.

Dans chacune de ces structures, le ministre a assisté à des présentations détaillant les missions, les performances et les contraintes auxquelles font face les services. Certaines étapes de la visite ont également été ponctuées de démonstrations pratiques.

