Sénégal: Ligue des Champions - Nicolas Jackson buteur et passeur décisif face au Pafos FC

Nicolas Jackson a enfin débloqué son compteur avec le Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions face au Pafos FC. L'attaquant sénégalais a pris part au festival offensif des Bavarois, en délivrant une passe décisive avant d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le Bayern s'est largement imposé 5-1 face au club chypriote.

Nicolas Jackson a brillé pour sa première titularisation en Ligue des Champions. L'attaquant sénégalais a d'abord délivré une passe décisive à Raphaël Guerreiro avant d'ouvrir son compteur à la 31e minute sur une offrande de Michel Olise. Très attendu, ce premier but sous les couleurs bavaroises devrait booster la confiance de l'ancien joueur de Chelsea.

Au-delà de son but et de sa passe décisive, Jackson s'est montré très intéressant dans le jeu. Il a maintenu un pressing haut, s'est rendu disponible pour ses coéquipiers et a multiplié les combinaisons. S'il s'est procuré plusieurs occasions sans les concrétiser, il n'a pas ménagé ses efforts. Il aurait même pu signer un doublé en fin de match, mais le poteau gauche de l'adversaire l'en a privé.

Un travail encore inachevé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est vrai qu'il a enfin réussi à trouver la faille avec le Bayern Munich, mais il y a encore du travail. Il doit encore beaucoup améliorer sa finition s'il veut devenir l'héritier d'Harry Kane au Bayern, quand l'attaquant anglais quittera le club. Ses démons de Chelsea le poursuivent toujours, du moins quelques uns. Il continue de rater des occasions qu'on peut qualifier de "faciles".

C'est comme ça. Mais pour rater des occasions, il faut d'abord s'en créer, et dans ce domaine, c'est l'un des meilleurs. Il se crée énormément d'occasions mais n'en concrétise que quelques-unes. Il joue aux côtés de celui qui est considéré comme le meilleur "9" du monde actuellement. Jackson doit beaucoup apprendre de lui. Il a marqué ce but qui doit lui permettre de gagner en confiance.

« Je me suis entraîné seul pendant deux mois. Je travaille dur tous les jours… »

À la fin du match, il a donné ses impressions : « Ce n'était pas facile, mais nous avons joué un très bon match et travaillé dur. Je suis très heureux marquer mon premier but pour le club. » a confié l'attaquant sénégalais. Il a ensuite ajouté qu'il commence à retrouver sa forme : « Je retrouve encore ma pleine forme physique car je n'étais pas à 100% et je me suis entraîné seul pendant deux mois. Je travaille dur tous les jours. »

Son aventure avec les Bavarois est enfin lancée. Le travail pour lui ne fait que commencer et les objectifs sont grands.