Congo-Kinshasa: L'ancien chef de l'Etat, Joseph Kabila, condamné à la peine de mort

1 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaïla Bonkoungou

L'ancien Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné, mardi 30 septembre 2025, à la peine de mort par la Haute Cour militaire.

Le sort de l'ancien Président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, est connu. Le verdict de son procès, longtemps attendu, est tombé, mardi 30 septembre 2025, à la suite de deux mois d'audiences. Joseph Kabila a été reconnu coupable de « trahison et de crime de guerre, assorti d'un mandat d'arrêt immédiat », selon le Tribunal, pour des faits allant de 2001 à 2019.

La justice militaire de la République démocratique du Congo lui reproche également d'être le commanditaire des rebelles du M23, un groupe armé rebelle supplétif du Rwanda, qui opère dans le Nord et Sud-Kivu, depuis 3 ans maintenant. Par ailleurs, au terme du verdict, la justice n'a pas autorisé la saisie des biens de Joseph Kabila. Toutefois, il devra verser la somme de 29 milliards de CDF au titre des dommages et intérêts à l'Etat congolais. Concernant sa nationalité supposée rwandaise, d'après les parties civiles, la Cour s'en déclare incompétente. L'arrêt de la Cour statue que celle-ci juge plutôt un Congolais qui a été président de la République.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.