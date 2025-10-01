Congo-Kinshasa: L'ancien chef de l'Etat, Joseph Kabila, condamné à la peine de mort

L'ancien Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné, mardi 30 septembre 2025, à la peine de mort par la Haute Cour militaire.

Le sort de l'ancien Président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, est connu. Le verdict de son procès, longtemps attendu, est tombé, mardi 30 septembre 2025, à la suite de deux mois d'audiences. Joseph Kabila a été reconnu coupable de « trahison et de crime de guerre, assorti d'un mandat d'arrêt immédiat », selon le Tribunal, pour des faits allant de 2001 à 2019.

La justice militaire de la République démocratique du Congo lui reproche également d'être le commanditaire des rebelles du M23, un groupe armé rebelle supplétif du Rwanda, qui opère dans le Nord et Sud-Kivu, depuis 3 ans maintenant. Par ailleurs, au terme du verdict, la justice n'a pas autorisé la saisie des biens de Joseph Kabila. Toutefois, il devra verser la somme de 29 milliards de CDF au titre des dommages et intérêts à l'Etat congolais. Concernant sa nationalité supposée rwandaise, d'après les parties civiles, la Cour s'en déclare incompétente. L'arrêt de la Cour statue que celle-ci juge plutôt un Congolais qui a été président de la République.