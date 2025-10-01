Burkina Faso: Université Joseph-Ki-Zerbo - La Banque mondiale visite la bibliothèque universitaire centrale rénovée

La présidence de l'université Joseph-Ki-Zerbo a reçu en visite une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Banque mondiale (BM) renforce son partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso à travers son Projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES). En effet, l'institution de Bretton Woods a financé la rénovation, la mise aux standards internationaux et l'équipement de dernière génération technologique de la Bibliothèque universitaire centrale BUC) de l'université Joseph-Ki-Zerbo.

Ainsi, une délégation de la Banque mondiale, conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a visité l'infrastructure, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou. La visite a commencé par la découverte des différents compartiments de la banque de données académiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des ouvrages, des mémoires et des thèses en version numérique et physique des différentes Unités de formation et de recherche (UFR), ainsi que des laboratoires et les écoles doctorales y sont rassemblés. A l'issue de la visite, le ministre Thiombiano et son hôte ont échangé à bâtons rompus avec des étudiants puis des enseignants. Parmi les préoccupations des étudiants figuraient l'appui continu de la Banque mondiale pour améliorer les conditions d'études, l'octroi de bourses pour la spécialisation, la suppression de certaines conditionnalités discriminatoires pour l'obtention de bourses, ainsi que la construction et la modernisation de certaines infrastructures.

« Le choix d'apporter un soutien est le fruit d'une excellente collaboration »

Quant aux enseignants, ils souhaitent, à travers ce partenariat avec la Banque mondiale, un concours à la résolution de certaines difficultés, notamment le manque de ressources humaines en quantité et en qualité, l'insuffisance de consommables et de matériel, la numérisation et la digitalisation des ressources, la réhabilitation des laboratoires biospécialisés et la réduction de la fracture numérique.

Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, Ousmane Diagana, répondant aux différentes préoccupations, a expliqué que tous les pays, dont le Burkina Faso, sont actionnaires de la Banque mondiale. Par conséquent, l'institution financière mondiale accompagne les politiques publiques de développement des gouvernements au profit des populations. « Pour bien faire, il faut au préalable bien comprendre », a confié Ousmane Diagana.

Le choix d'apporter un soutien dans le cadre du Projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES) est le fruit d'une excellente collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale. Pour le vice-président de la Banque mondiale, la rénovation de la bibliothèque fait partie d'un projet qui s'achève. Ainsi, il a annoncé un projet futur qui pourra éventuellement prendre en compte d'autres préoccupations majeures dans le domaine de l'éducation.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, a traduit sa gratitude à la Banque mondiale. « 90 % de réabsorption des années académiques ont été réalisées avec le concours de la Banque mondiale, ce qui a permis la normalisation des années académiques dans les universités », a-t-il confié.