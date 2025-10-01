Burkina Faso: IXe édition du prix PaxSahel - Les productions attendues du 29 septembre au 29 octobre 2025

Le comité d'organisation du prix PaxSahel du Journalisme sensible aux conflits (prix JSC), a animé une conférence de presse, le samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou, pour annoncer la IXe édition du prix PaxSahel.

Après une VIIIe édition réussie, le comité d'organisation du prix PaxSahel du Journalisme sensible aux conflits (prix JSC) a décidé de rebeloter avec une IXe édition. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, le samedi 27 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon le président du comité d'organisation, Kowoma Marc Doh, le prix PaxSahel porté par le RIJ et ses partenaires vise à promouvoir l'excellence dans le traitement de l'information liée aux conflits, ainsi que toute information en lien avec la cohésion sociale, en respectant les règles du JSC. M. Doh a également annoncé que pour les inscriptions, les oeuvres constitutives de candidatures au Prix PaxSahel 2025 seront reçues en ligne sur paxsahel@gmail.com ou physiquement, du 29 septembre au 29 octobre 2025, au siège du RIJ sis à Ouagadougou, non loin de la mairie de Bogodogo.

Il a notamment dit que pour cette IXe édition, les oeuvres en compétition doivent avoir été produites ou diffusées entre, le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2025. Le président du comité d'organisation a renchéri en affirmant que le jury sera composé des professionnels des médias et d'experts dans le domaine des conflits. Il sera mis en place, a-t-il poursuivi, pour analyser les productions et retenir les trois meilleures oeuvres dans trois catégories que sont : la télédiffusion et MoJo, la radiodiffusion, la presse écrite et la presse en ligne. Kowoma Marc Doh a déclaré que les lauréats de la IXe édition seront primés en décembre prochain au cours d'une cérémonie.

« Un lauréat par catégorie sera primé au titre des prix officiels », a-t-il précisé. M. Doh a également confié que le Prix PaxSahel est un concours ouvert aux journalistes des trois pays de l'Alliance des pays du Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, travaillant dans les médias : radio, télévision, presse écrite et en ligne. Il a rappelé que cette année encore le prix spécial Koffi-Ametepé pour l'intégration du nom du premier coordonnateur du RIJ sera supporté par les aînés du RIJ. Quelle est l'innovation majeure, ont voulu savoir les journalistes ? Le président de comité d'organisation a répondu que l'innovation majeure est de faire de cette IXe édition un prix entièrement financé par le Burkina Faso.