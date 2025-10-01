Burkina Faso: Initiation à l'art - Des FDS blessées dans les pas des artistes plasticiens

30 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Evariste Yoda

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité un atelier d'initiation en art plastique des Forces de défenses et de sécurité blessées, mardi 30 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'Association Africulture organise des ateliers d'initiation en art plastique à l'endroit des Forces de défenses et de sécurité (FDS) blessés en opération, depuis 28 août 2025. Dans ce cadre, les participants s'initient au dessin et à la peinture, sous l'oeil avisé d'artistes confirmés. L'activité a connu la visite du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert, mardi 30 septembre 2025, au camp Sangoulé-Lamizana, à Ouagadougou.

Le ministre a fait savoir qu'il est venu encourager les participants. Il a confié que cette formation est extrêmement importante. « Ils sont en soin et il est de notre devoir, en tant que département en charge des arts, de pouvoir leur apporter notre contribution », a-t-il renchéri. Le ministre s'est réjoui de voir ces blessés avoir le moral toujours au top, malgré les épreuves difficiles, qu'ils ont vécu. Le premier responsable du département en charge de la culture a félicité les moniteurs qui sont résolument engagés, dévoués à apporter leur assistance.

« C'est aussi du devoir de tous les Burkinabés, de leur vouer un culte, sinon toute la respectabilité, le respect auquel ils ont droit », a-t-il poursuivi. Selon l'artiste plasticienne, membre de l'Association Africulture, Mandina Gnanou, depuis le début, les participants ont démontré leur engagement. « Ils ont beaucoup de choses en eux qu'ils intériorisent. Il faut qu'ils les fassent sortir », a-t-elle commenté. Quant au porte-parole des apprenants, l'adjudant Yacouba Sow, il a remercié les initiateurs et les autorités qui ont visité l'atelier. De son avis, les initiateurs leur ont permis d'extérioriser ce qui était en eux.

« L'activité nous a permis de revivre ce qu'on n'avait pas envie de dire haut. L'armée est la grande muette, certes mais on veut passer un message à travers l'art plastique », a-t-il déclaré.

