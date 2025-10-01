Sénégal: Sédhiou/Célébration dans la douleur du mois de l'alphabétisation - Les acteurs réclament de meilleures conditions

Le sous-secteur de l'alphabétisation bat de l'aile dans la région de Sédhiou. Si l'on en croit les acteurs en pleine célébration du mois qui leur est dédié, des contraintes majeures se posent comme une grosse pierre sur le chemin de leur plein épanouissement alors que leur poids dans le développement local et durable n'est pas négligeable. C'est ce qu'ils ont fait savoir hier, à l'occasion de la célébration de ce mois consacré à leur sous-secteur. Ils interpellent, au demeurant, le président de la République.

Les acteurs de l'alphabétisation de la région de Sédhiou déroulent leur programme dédié à ce mois qu'ils consacrent à la revue des activités de ce sous -secteur de l'éducation. « Ce sont des moments de rencontre avec les autorités en charge de ce sous-secteur de l'éducation. Nous pensons que le développement social et économique de ce pays se fera avec l'alphabétisation et la promotion des langues nationales » explique Mamadou Faty, facilitateur en alphabétisation dans la région de Sédhiou et porte-parole du jour.

Les acteurs de l'alphabétisation ont mis à profit cette célébration pour faire le diagnostic de leur sous-secteur qui, selon Mamadou Faty, leur porte-parole, traverse des contraintes handicapantes à tous points de vue. « Ce sous-secteur rencontre d'énormes difficultés telles que le manque de considération par le ministère de l'Education nationale. Nous avons un budget trop faible de moins d'un pour cent. L'appui des collectivités territoriales aussi n'est pas respecté alors que les salaires sont dérisoires avec un retard criant des rémunérations à chaque fin du mois », a déclaré Mamadou Faty au nom de ses camarades. Il ajoute que « la durée des programmes de formation est largement insuffisante et nous souffrons de la non-intégration des véritables acteurs dans la fonction publique. A cela s'ajoute le manque d'une formation initiale des facilitateurs avant de rejoindre leur poste et nous exigeons que la formation se fasse en langue locale pour faciliter l'appropriation et le transfert de connaissances ».

Ces acteurs interpellent directement le chef de l'Etat pour une solution rapide à cette situation. « Compte tenu de l'importance des langues nationales et de l'alphabétisation, nous demandons à son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye de mettre la volonté politique qu'il faut et de nommer un ministre de l'alphabétisation et des langues nationales pour mieux prendre en charge nos préoccupations », a notamment souligné Mamadou Faty. En l'absence de toute solution idoine à leur requête, ces acteurs de l'alphabétisation de la région de Sédhiou menacent de se faire entendre pour retrouver leur dignité et les performances requises au service d'un développement réel et durable.