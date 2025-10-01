Sénégal: Transformation numérique - Le pays se prépare aux défis technologiques

Le ministère de l'Education nationale a lancé hier, mardi 30 septembre, au musée des Civilisations noires, le programme national de formation au numérique et à l'intelligence artificielle destiné aux enseignants et personnels de l'Education. Il sera piloté par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, en partenariat avec la Mastercard Foundation. La cérémonie a également été marquée par la distribution d'ordinateurs aux élèves.

Le programme national de formation au numérique et a l'intelligence artificielle et la distribution d'ordinateurs aux élèves entrent dans le cadre du démarrage opérationnel de la Stratégie du Numérique pour l'Éducation 2025-2029. En effet, ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050 et du New Deal Technologique. « Nous ne distribuons pas seulement du matériel, nous semons les graines de la compétence et de l'innovation », a déclaré le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy hier, mardi 30 septembre. Poursuivant son discours, il ajoute : « en formant nos enseignants aux outils de demain, nous donnons à chaque élève, où qu'il se trouve sur le territoire, la chance de recevoir une éducation moderne et de qualité, ancrée dans les réalités du XXIe siècle ».

« Au-delà de l'équipement, cette démarche traduit l'ambition du Ministère de promouvoir un usage responsable, éthique et humaniste des technologies, conformément à la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Éducation (NITHE). L'objectif est clair : mettre le numérique et l'intelligence artificielle au service du bien commun, de la réussite des élèves et de l'épanouissement de la communauté éducative, tout en préservant nos valeurs et notre patrimoine culturel », lit-on dans le communiqué.

Selon le ministre de l'Education nationale, « à travers cette initiative structurante, l'État réaffirme son engagement à bâtir une école moderne, inclusive et tournée vers les défis de l'avenir, au service de la réussite des élèves et du développement du pays ».

