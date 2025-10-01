Afrique de l'Ouest: UEMOA/Paiement instantané - La BCEAO déploie la plateforme interopérable PI-SPI

L'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a franchi une étape historique avec l'inauguration de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI). Conçue et pilotée par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), cette infrastructure ambitionne de transformer en profondeur les circuits financiers et de renforcer l'intégration économique au sein des huit pays membres de l'Union.

Fruit d'un long processus de concertation, PI-SPI incarne la volonté commune des autorités régionales et des acteurs financiers de bâtir un écosystème bancaire moderne, inclusif et résilient. « Cette plateforme symbolise notre ambition d'un secteur bancaire au service des populations et de l'intégration régionale », a souligné Guy Martial Awona, président de la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Établissements Financiers de l'UEMOA (FAPBEF-UEMOA). Lancée en 2022, l'initiative vise à réduire l'usage du numéraire, stimuler l'innovation et accroître l'inclusion financière.

Cette avancée s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis deux décennies. Après le lancement du système STAR-UEMOA en 2004 et l'adoption, en 2015, d'un cadre réglementaire pour la monnaie électronique, la région a connu une expansion spectaculaire des paiements digitaux. Entre 2014 et 2024, le volume des transactions électroniques est passé de 260 millions à 11 milliards, tandis que le nombre de comptes a bondi de 18,2 à 248 millions. L'inclusion financière atteint désormais 73,6 %, contre 14,6 % seulement vingt ans plus tôt.

Pour Cheikh Diba, ministre sénégalais des Finances et du Budget, PI-SPI « ouvre une ère nouvelle », celle d'un espace monétaire où l'interopérabilité favorise la compétitivité et accélère l'intégration des marchés.

Des bénéfices pour l'ensemble de l'écosystème

Les retombées de la plateforme sont multiples. Les particuliers bénéficient de transferts instantanés et gratuits, améliorant leur quotidien. Les commerçants et artisans profitent de l'acceptation universelle des paiements via un QR code standardisé, moteur du commerce régional. Les entreprises, de leur côté, voient leur trésorerie optimisée et leur accès au financement facilité grâce à la traçabilité et à la rapidité des flux. Les banques, institutions de microfinance et fintechs disposent désormais d'un outil qui réduit les coûts d'exploitation, élargit la clientèle et stimule l'innovation. Quant aux Trésors publics, ils peuvent s'appuyer sur PI-SPI pour assurer le versement des salaires, le paiement des aides sociales et le recouvrement fiscal, avec davantage de transparence et d'efficacité.

Une innovation portée par les talents locaux

Entièrement développée en interne par la BCEAO, la plateforme illustre la confiance placée dans les compétences régionales. Des ingénieurs issus des meilleures écoles ont conçu une infrastructure conforme aux standards internationaux. Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a salué « le professionnalisme et le sens du devoir » de ces équipes, dont l'engagement a permis de concrétiser cette ambition. Si l'inauguration marque une étape décisive, la réussite de PI-SPI dépendra de son adoption massive par les populations, les entreprises et les administrations. Une vaste campagne de sensibilisation sera bientôt déployée dans les huit États membres afin de promouvoir les usages et de faciliter l'appropriation du dispositif. Avec PI-SPI, l'UEMOA s'engage résolument dans une nouvelle ère : celle d'une économie numérique plus fluide, inclusive et compétitive.