Sénégal: Epidémies simultanées de mpox et fièvre de la vallée du rift - Le dispositif de riposte en action

Poussée épidémiologique au Sénégal : le système de santé publique est perturbé à la fois par la Mpox (variole du singe) et surtout la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) qui a causé au total huit décès principalement dans la zone nord (Saint-Louis). Le foyer épidémique a poussé les autorités de la santé et de l'hygiène publique à activer le Comité national de gestion des épidémies (CNGE). Tout un dispositif de prévention et d'alerte est mis en route avec en point d'orgue la vigilance communautaire.

Le Sénégal fait actuellement face à deux épidémies simultanées : la Mpox (variole du singe) et la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a annoncé hier, mardi 30 septembre, lors de la situation sur les deux épidémies citées, un patient déclaré guéri de Mpox sur les 5 hospitalisés au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Le département ministériel estime que depuis la détection du premier cas de Mpox le 22 août 2025, 5 cas confirmés ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar et aucun décès n'a été signalé. « À ce jour, 1 patient est déclaré guéri et 4 sont sous traitement au Service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, avec une évolution clinique favorable. Par ailleurs, 52 personnes contacts ont été identifiées et font l'objet d'un suivi rigoureux », rapporté le ministère de la Santé.

Concernant la Fièvre de la vallée du Rift (FVR), maladie virale, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique déclare, à ce jour, l28 cas confirmés, dont 8 décès. «L'enquête épidémiologique a permis d'identifier 90 personnes exposées, parmi lesquelles quatre (4) ont développé la maladie », avance-t-on. Si l'épidémie de la Mpox a fait l'objet d'une sensibilisation de masse depuis plusieurs mois, celle de la Fièvre de la vallée du Rift, transmise principalement par les moustiques et le contact avec des animaux infectés, détectée dans la région de Saint-Louis depuis le 21 Septembre dernier, reste méconnue de bon nombre de Sénégalais. Face à l'ampleur de l'épidémie et au nombre de décès enregistrés depuis la déclaration de l'épidémie, le Ministre de la Santé et de l'hygiène publique, après s'être rendu à Saint-Louis dimanche dernier, y a présidé, lundi 29 septembre 2025, la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE).

A l'issue de cette rencontre, des orientations majeures ont été formulées, portant notamment sur le renforcement du partenariat avec les autres secteurs dans le cadre de la riposte; le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique dans les régions limitrophes de Saint-Louis: l'intensification de la communication à destination des populations; la consolidation de l'engagement communautaire dans la riposte. Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies. Il invite par ailleurs chaque citoyen à jouer pleinement son rôle dans cette lutte collective.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn