Centrafrique: La plateforme d'opposition BRDC boycotte le quadruple scrutin de décembre

En Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadera déposera son dossier de candidature pour un nouveau mandat, jeudi 2 octobre. Lundi 29 septembre, il a signé le décret de convocation des électeurs pour un quadruple scrutin inédit du 28 décembre 2025, comprenant l'élection présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales.

En Centrafrique, malgré les appels de l'opposition à suspendre tout préparatif le temps d'un dialogue politique, Faustin-Archange Touadéra a décidé de suivre le calendrier fixé par l'Autorité nationale des élections (ANE). Un dialogue initié début septembre, mais qui n'a jamais réellement démarré et qui est désormais considéré comme enterré par le BRDC (Bloc républicain pour la défense de la Constitution).

Crépin Mboli-Goumba, coordinateur de la plateforme d'opposition, a confirmé qu'aucun membre du BRDC ne déposera de candidature à la présidentielle. « La convocation illégale d'un corps électoral inexistant sonne la fin de l'illusion de dialogue. Nous savions dès le départ que le gouvernement n'était pas intéressé par un quelconque dialogue. Nous ne sommes pas du tout surpris », déclare-t-il au micro de notre journaliste du service Afrique de RFI François Mazet.

Un dialogue « mort-né »

Selon lui, le dialogue est « mort-né ». « Le président et son gouvernement n'ont jamais conçu un dialogue véritable ». Et concernant la participation du BRDC au scrutin : « Nous sommes conséquents avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas cautionner ce qui est illégal. Point de candidature dans ces circonstances où on sait déjà qui va gagner et qui va perdre ».

De son côté, Mathias Morouba, président de l'Autorité nationale des élections, s'est voulu rassurant lors d'une réunion avec le gouvernement et des acteurs politiques hors BRDC. Il a affirmé que l'ANE finalisait les commandes de cartes d'électeurs et du matériel électoral nécessaires pour les scrutins de décembre 2025.