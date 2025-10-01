Angola: Le gouvernement lève l'interdiction de pêche imposée aux membres de l'APASIL

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par Dj/CS/LUZ

Cacuaco — Le gouvernement angolais a récemment levé l'interdiction de pêche imposée aux membres de l'Association de pêche artisanale, semi-industrielle et industrielle de Luanda (APASIL) en raison d'irrégularités constatées le long des plateformes pétrolières.

Selon le président de l'APASIL, Manuel Azevedo, cette levée fait suite à un protocole d'accord signé avec le ministère de la Pêche et des Ressources marines le 25 septembre dernier.

Il a également expliqué que cette interdiction avait été imposée car de nombreux pêcheurs opèrent dans des zones telles que la baie, l'embouchure du fleuve et des zones de conservation de diverses espèces marines.

Dans des déclarations à la presse mardi, afin de clarifier les directives contenues dans le protocole à ses membres, le président de l'APASIL, Manuel Bernardo Azevedo, a qualifié la levée de l'interdiction de victoire, suite aux mesures prises par le ministère pour réorganiser l'activité.

Il a regretté le fait que certains pêcheurs commettent constamment des violations dans les zones environnantes des plateformes pétrolières, ainsi que la capture d'espèces déconseillées et l'utilisation de lampes en mer.

Il a indiqué qu'après des réunions techniques visant à éviter les perturbations causées par la pêche artisanale et ses propriétaires, un accord a été conclu autorisant la pêche à moins de deux milles de la mer.

