Afrique du Sud: Un ambassadeur décédé à Paris

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d'Afrique du Sud en France, âgé de 58 ans, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien, le 30 septembre dans la soirée. Il avait réservé une chambre au 22e étage de l'établissement environ dix jours auparavant et s'y est présenté le jour même à 16h30, après avoir quitté son domicile.

Les prmiers éléments de l'enquête ont permis de réaliser que le mécanisme de sécurité de la fenêtre de sa chambre avait été forcé à l'aide de ciseaux retrouvés sur place. Aucune trace de lutte ni de médicament ou de stupéfiant n'a été relevée. Sa disparition avait été signalée la veille par son épouse qui avait confié l'avoir vu pour la dernière fois peu avant 16h30, alors qu'il quittait son domicile parisien pour « se rendre à un cocktail ». Son épouse a reçu un message peu après 21h30 dans lequel il exprimait des regrets et annonçait son intention de mettre fin à ses jours. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort" ; l'hypothèse d'un acte volontaire sans intervention extérieure est envisagée, mais non encore confirmée.

Le président, Sud-africain, Cyril Ramaphosa, a salué la mémoire d'un "serviteur de la nation" dont la vie s'est terminée de manière "traumatisante". Le gouvernement, pour sa part, a exprimé sa profonde tristesse, évoquant une perte ressentie aussi par la communauté diplomatique internationale.

Ancien ministre des Arts et de la Culture (2014-2019), puis des Sports, des Arts et de la Culture (Jusqu'en 2023), Nathi Mthethwa a été proche de l'ex-président Jacob Zuma, et membre influent de l'ANC (2007-2022). Ancien militant anti-apartheid, il a agi dans la clandestinité au sein de la branche armée de l'ANC et fut arrêté en 1989 pendant l'état d'urgence. En 2019, il avait salué la mémoire de Johnny Clegg, rappelant le rôle de l'artiste dans la lutte contre l'apartheid

