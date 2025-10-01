Cameroun: Rebecca Enonchong assume son soutien à Issa Tchiroma Bakary

1 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux, la tech-entrepreneure et activiste camerounaise de renom, Rebecca Enonchong, a officialisé et assumé son soutien public à Issa Tchiroma Bakary, le candidat consensuel de l'Union pour le changement pour la présidentielle du 12 octobre.

Elle a qualifié cette décision de « choix peu évident » mais « réfléchi et que j'assume pleinement ». Ce ralliement marquant intervient dans une campagne électorale cruciale où l'opposition tente de se structurer pour faire face au président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis quarante-trois ans.

En déclarant avoir « choisi l'espoir », Rebecca Enonchong a souligné qu'elle ne soutenait pas seulement une personnalité, mais croyait en la capacité de ce candidat à « mobiliser, de rassembler, de donner cet élan au peuple camerounais ». Ce positionnement fort d'une figure influente de la société civile apporte une caution notable à la candidature d'Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre qui a démissionné du gouvernement Biya en dénonçant un « système cassé ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que onze candidats sont en lice pour ce scrutin présidentiel, ce soutien pourrait influencer le paysage politique en redonnant de la vigueur à une opposition qui a échoué à ne présenter qu'un seul candidat face au pouvoir en place. Ce choix stratégique, assumé en pleine lumière, ajoute une nouvelle dimension à une bataille électorale déjà extrêmement tendue.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.