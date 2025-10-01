Afrique: Fiba Afrique - Ces acteurs de l'ombre mis en lumière par Dr Bilé

Dr Alphonse Bilé, directeur régional Afrique de Fiba a comme credo, la reconnaissance. Il l'a encore prouvé lors de l'Afrobasket masculin, du 12 au 24 août dernier. En marge de la compétition remportée par le pays organisateur, le patron du basket-ball africain a tenu à rendu hommage à plusieurs personnalités. Des bras séculiers qui ne lésinent pas sur les moyens pour l'aider à bâtir et à hisser le basket-ball africains au firmament.

Au nombre de ces personnalités récompensées « pour leur contribution significative au développement et à la promotion du basket-ball africain », des anciens joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeants et responsables de fédérations nationales. Notamment l'actuel président de la Fiba Afrique, Anibal Manave; le secrétaire général de Fiba monde, Andreas Zagklis et Rui Falcão, ministre angolais de la Jeunesse et des Sports.

Le temps fort de cette soirée aura été la gratitude de Dr Alphonse Bilé, à Kim Bohuny, Lubomir Kotleba, Pierre Dao et Amadou Gallo Fall. Des personnalités clés dans la révolution qu'Alphonse Bilé a apportée au basket-ball africain.

Kim Bohuny est Américaine et occupe actuellement le poste stratégique de conseillère principale au sein du département des opérations internationales de la célèbre Ligue nord-américaine de basket-ball (Nba). C'est elle qui a dirigé l'expansion mondiale de la Nba pendant plus de trois décennies.

« Elle a fait partie de la première délégation de la Nba sur le continent africain au début des années 1990 et a joué un rôle déterminant dans le lancement de Basketball Without Borders (Bwb), le programme mondial de développement du basket-ball et de sensibilisation communautaire de la Nba et de la Fiba, en 2001, dont l'édition africaine se tient chaque année depuis 2003 », a souligné Alphonse Bilé.

Lubomir Kotleba, lui, est un Slovaque qui s'est engagé pour la première fois avec le basket-ball africain en tant qu'arbitre, lors du Championnat d'Afrique juniors de 1977 au Nigeria. Il a longtemps oeuvré aux côtés de l'instance africaine, surtout pour structurer le corps des arbitres.

Pierre Dao est un ancien entraîneur et dirigeant français. Très vite, il a pris fait et cause pour le basket-ball africain. Un technicien et un conseiller de charme pour le basket-ball africain.

Amadou Gallo Fall, originaire du Sénégal, n'est plus à présenter. Actuel président de la Basketball Africa League et ancien directeur général de Nba Africa. Il a contribué à l'ouverture du bureau de la Nba à Johannesburg, en 2010.

Il a ensuite supervisé les efforts de développement de la Ligue sur le plan local et les partenariats avec des entreprises de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique. « Ces quatre personnes croient au basket-ball africain", a expliqué Dr Bilé.