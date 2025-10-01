Afrique: CAN U17 2026 - La Côte d'Ivoire qualifiée pour la phase finale

Coup double pour la sélection nationale des U17 garçons. La bande à Bassiriki Diabaté s'est qualifiée pour la finale du tournoi Ufoa B et par ricochet a validé son ticket pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations des cadets prévue, en 2026, au Maroc.

Ils ont réussi cette double opération après avoir battu l'équipe du Burkina Faso (2-1) hier, en demi-finale, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Tuo Souleymane et Bema Doumbia ont répondu au Burkinabé, Halidou Diakité, qui a ouvert le score pour les hommes du Faso.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes pachydermes ont fait preuve d'une belle résilience face à leurs adversaires. Halidou Diakité, d'une inspiration géniale, a tenté avec succès un lobe des 30 m qui a pris à défaut le portier ivoirien, un peu trop avancé (0-1 : 30e). Les Éléphanteaux se sont aussitôt réveillés. Dix minutes plus tard, l'insaisissable Tuo Souleymane rétablit la parité au score (1-1, 40e min), avant la pause.

De retour des vestiaires, les Ivoiriens, beaucoup plus toniques, acculaient les jeunes Étalons, qui craquent sous le coup de boutoir de Bema Doumbia (2-1, 58e). Les Éléphanteaux prennent l'avantage dans ce duel. Les burkinabè ont beau pousser, les Ivoiriens sont restés indéboulonnables. C'est la deuxième fois d'affilée que les Éléphanteaux vont disputer la phase finale de la Can de leur catégorie.

En attendant, la Côte d'Ivoire jouera la finale du tournoi Ufoa B, ce samedi 3 octobre, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro contre le vainqueur de la seconde demi-finale qui a opposé le Ghana au Nigeria.