Pour garantir un traitement équitable de l'information pendant la campagne de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'Autorité nationale de la presse (Anp) a tenu, ce mardi 30 septembre 2025, à son siège, à Abidjan-Cocody, une séance de travail avec les responsables de l'Agence ivoirienne de presse (Aip) et du groupe Fraternité Matin.

La délégation de l'Aip était conduite par son directeur général, Fausséni Dembélé, tandis que celle du groupe Fraternité Matin l'était par son directeur général adjoint chargé de l'éditorial, Adama Koné.

Il ressort de cette rencontre que, durant la phase de campagne, prévue du 10 au 23 octobre, à minuit, tous les candidats doivent bénéficier d'un accès équitable aux espaces médiatiques publics. En ce qui concerne les productions éditoriales, elles devront être égalitaires pour tous les candidats.

C'est dans ce cadre que les responsables de ces médias de service public ont décliné les dispositions mises en place pour réussir leur mission. Le groupe Fraternité Matin a décidé d'affecter à chaque candidat une équipe de couverture composée de deux journalistes, d'un photographe et d'un chauffeur, afin de suivre leurs activités.

Au niveau éditorial, chaque candidat bénéficiera quotidiennement d'une pleine page dans le quotidien, durant les 14 jours de campagne. Ces informations seront également relayées sur le site en ligne du groupe : www.fratmat.info

L'Agence ivoirienne de presse a adopté des dispositions similaires : équipes dédiées auprès des candidats et l'attribution du même espace et le même nombre de mots aux différents candidats.

Notons que, dans la phase principale de la présidentielle 2025, la régulation des médias joue un rôle central, conformément au décret n°2025-650 du 30 juillet 2025, qui encadre les conditions de couverture médiatique. Cette régulation vise à garantir la liberté d'expression tout en rappelant les responsabilités des acteurs médiatiques.