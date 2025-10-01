Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'Anp échange avec Fraternité Matin et l'Aip pour une couverture médiatique équitable et équilibrée

30 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Pour garantir un traitement équitable de l'information pendant la campagne de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'Autorité nationale de la presse (Anp) a tenu, ce mardi 30 septembre 2025, à son siège, à Abidjan-Cocody, une séance de travail avec les responsables de l'Agence ivoirienne de presse (Aip) et du groupe Fraternité Matin.

La délégation de l'Aip était conduite par son directeur général, Fausséni Dembélé, tandis que celle du groupe Fraternité Matin l'était par son directeur général adjoint chargé de l'éditorial, Adama Koné.

Il ressort de cette rencontre que, durant la phase de campagne, prévue du 10 au 23 octobre, à minuit, tous les candidats doivent bénéficier d'un accès équitable aux espaces médiatiques publics. En ce qui concerne les productions éditoriales, elles devront être égalitaires pour tous les candidats.

C'est dans ce cadre que les responsables de ces médias de service public ont décliné les dispositions mises en place pour réussir leur mission. Le groupe Fraternité Matin a décidé d'affecter à chaque candidat une équipe de couverture composée de deux journalistes, d'un photographe et d'un chauffeur, afin de suivre leurs activités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au niveau éditorial, chaque candidat bénéficiera quotidiennement d'une pleine page dans le quotidien, durant les 14 jours de campagne. Ces informations seront également relayées sur le site en ligne du groupe : www.fratmat.info

L'Agence ivoirienne de presse a adopté des dispositions similaires : équipes dédiées auprès des candidats et l'attribution du même espace et le même nombre de mots aux différents candidats.

Notons que, dans la phase principale de la présidentielle 2025, la régulation des médias joue un rôle central, conformément au décret n°2025-650 du 30 juillet 2025, qui encadre les conditions de couverture médiatique. Cette régulation vise à garantir la liberté d'expression tout en rappelant les responsabilités des acteurs médiatiques.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.