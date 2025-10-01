Cote d'Ivoire: Compétences numériques - Deux cent auditeurs renforcent leurs capacités à Katiola

1 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Un séminaire de formation visant à renforcer les compétences numériques et personnelles des chefs de village, des femmes et des jeunes a débuté le 29 septembre, à Katiola.

Cet atelier qui se poursuivra jusqu'au 3 octobre, est organisé par la Société nationale de développement informatique (Sndi), sous le haut parrainage d'Ibrahim Kalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation et sous la présidence de Juliette Ohoulo Brah, préfet de région du Hambol.

Ce sont, au total, 200 auditeurs qui bénéficient de cette mise à jour des compétences numériques.

Le programme, construit pour répondre aux défis actuels d'une société en pleine transformation digitale, propose des ateliers pratiques et interactifs en sécurité numérique, leadership, employabilité, insertion professionnelle, Intelligence artificielle, initiation à l'informatique, entrepreneuriat, comptabilité simplifiée et en digital.

Ces modules permettront aux bénéficiaires d'acquérir des compétences essentielles pour entreprendre, s'insérer professionnellement et s'adapter à l'usage croissant des technologies numériques dans leur quotidien.

Ce séminaire constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du Programme d'autonomisation numérique des populations soutenu par le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, avec pour ambition de bâtir une société numériquement compétente, inclusive et résiliente.

