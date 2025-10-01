Angola: La vente aux enchères de pierres précieuses commence en ligne ce mardi

30 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/SB/SB

Luanda — La vente aux enchères de pierres précieuses, destinée aux clients inscrits dans la base de données de la Société nationale angolaise de négoce de diamants (SODIAM), experts en la matière, commence en ligne ce mardi au siège de l'entreprise à Luanda.

L'initiative de la SODIAM, en partenariat avec Trans Atlantic Gem Sales, se clôturera le 8 octobre à 10h00, heure locale, selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP le même mardi.

Les lots mis aux enchères comprennent un total de 36 pierres précieuses de 10,80 carats ou plus : 18 pierres de Catoca, six de Kaixepa, cinq de Lulo, trois de Chitotolo, deux de Somiluana, une de Calonda et autant de Mussende.

Le document précise qu'un dossier de participation détaillé sera remis aux participants invités en temps voulu. Il s'agit de la 15e vente aux enchères de diamants bruts organisée par la SODIAM depuis 2019, la dernière ayant eu lieu en juin de cette année.

Fondée en novembre 1999, la SODIAM est l'entreprise publique chargée de la commercialisation de la production diamantaire angolaise. Les diamants vendus par l'intermédiaire de la SODIAM proviennent de 27 mines de kimberlite et de diamants alluviaux, couvrant une gamme complète de qualités en termes de taille, de modèle, de pureté et de couleur.

En 2024, la SODIAM a exporté environ 10,2 millions de carats bruts pour une valeur totale d'environ 1,48 milliard de dollars américains, soit un prix moyen de 145 dollars américains par carat, positionnant l'Angola au troisième rang mondial des producteurs de diamants bruts en valeur.

