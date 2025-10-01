Angola: La Chine s'engage à créer plusieurs entreprises au pays

Calumbo — Le président de la Chambre de commerce générale du Jiangsu en Angola, Francisco Shen, a manifesté dimanche, son désir de créer plusieurs entreprises pour continuer à offrir des emplois aux Angolais, en particulier dans la province d'Icolo e Bengo.

Francisco Shen a exprimé son intention dans la municipalité de Sequele, province d'Icolo e Bengo, lors de la cérémonie de son investiture à la quatrième direction de la Chambre de commerce générale du Jiangsu en Angola, qui s'est déroulée à l'occasion de la célébration de 76e anniversaire de la Lune et de la fondation de la République Populaire de Chine.

L'événement a été marqué, entre autres invités, par la présence du gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob.

La Chambre de commerce général du Jiangsu en Angola contrôle 200 entreprises qui opèrent dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, du commerce et de la distribution, conformément à la stratégie de diversification économique du pays, selon son président.

Francisco Shen a informé que ces entreprises ont déjà créé des milliers d'emplois, dont 20 mille assurés par des entreprises telles que Cidade da China, Nova Era, Novo São Paulo, entre autres centres commerciaux, en faveur de l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Il a soutenu qu'au cours de ce mandat, le défi consisterait à découvrir de nouveaux secteurs d'activités pour continuer à créer des emplois.

Le responsable a affirmé que le marché angolais était prometteur, ayant ainsi encouragé les entrepreneurs à investir davantage en Angola.

« Le nouveau conseil d'administration marquera le début d'une nouvelle étape, au cours de laquelle nous allons continuer à nous unir et à établir des liens de coopération plus étroits dans les domaines de la culture et de l'éducation, contribuant ainsi au progrès et à l'amitié entre les deux peuples », a-t-il déclaré.

La Chambre de commerce générale du Jiangsu en Angola a été créée en 2017, avec l'objectif d'unir les entreprises compatriotes, de défendre les droits de ses membres et de promouvoir la coopération économique entre les deux pays.