Angola: Le groupe Refriango se concentre sur son expansion au pays

Luanda — L'homme d'affaires portugais Luís Vicente, propriétaire de Refriango, a réaffirmé ce mardi à Luanda l'engagement du groupe à développer et à améliorer ses activités, à créer des emplois et à contribuer au développement de l'économie angolaise.

L'homme d'affaires, décoré par le Président de la République, João Lourenço, de la médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, a souligné que, malgré les difficultés, son groupe restait déterminé à développer ses activités dans les autres provinces du pays.

« Le groupe fait de son mieux, même si la situation actuelle est difficile, mais nous avançons, surmontons les difficultés et développons nos activités dans d'autres provinces du pays », a-t-il souligné.

Se confiant à l'ANGOP, Luís Vicente a reconnu que l'Angola offre des conditions idéales pour le développement des affaires, et qu'il est donc essentiel de poursuivre les efforts pour développer l'économie nationale.

L'homme d'affaires a souligné que cette distinction est le fruit du travail accompli en Angola depuis de nombreuses années.

« Ce prix n'est pas seulement le mien, il revient à toute l'équipe qui travaille avec moi, sans laquelle je n'aurais pas pu atteindre ce niveau », a déclaré l'homme d'affaires portugais, qui a salué l'initiative du chef de l'exécutif.

Il a souligné que cette reconnaissance est un encouragement et un signe que le gouvernement angolais reconnaît le travail des entrepreneurs.

Refriango est actuellement le plus grand investissement industriel portugais en Angola, spécialisé dans la production et la distribution de boissons gazeuses, d'eau, de boissons énergisantes et de boissons alcoolisées, avec l'une des plus grandes unités industrielles du continent africain, à Luanda.

Refriango fait partie du groupe Nuvi, le conglomérat familial de l'homme d'affaires portugais Luís Manuel Vicente, dont les activités en Angola remontent aux années 1990.

L'entreprise a déjà investi plus de 600 millions d'euros en Angola et emploie plus de 7 000 personnes, dont environ 160 expatriés portugais.

Le groupe Nuvi exporte ses produits vers plusieurs marchés régionaux, tels que la République démocratique du Congo, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Guinée-Conakry, Sao Tomé-et-Principe et le Cap-Vert.

Outre Refriango, le groupe détient des participations dans plusieurs secteurs d'activité en Angola et à l'étranger, comme au Portugal.