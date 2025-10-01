Angola: Basket-ball - Aníbal Moreira nommé entraîneur du Sporting de Luanda

Luanda — Le président du club a déclaré que L'expérience accumulée a contribué lundi, à Luanda, à la nomination d'Aníbal Moreira à la tête de l'équipe masculine senior de basket-ball du Sporting de Luanda, a déclaré le président du club.

Lors de la conférence de presse de présentation de l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Giani Martins a dit que ses deux titres d'Afro-basket féminin (2011 et 2013) et son rôle actuel d'entraîneur adjoint de l'équipe masculine, championne d'Afro-basket 2025, faisaient de lui un modèle.

Il a souligné qu'avec l'arrivée d'Aníbal Moreira, les Lions entendent maintenir leur excellence actuelle pour ce retour en première division après plus de 20 ans d'absence.

Selon Giani Martins, avoir José Carlos Guimarães comme directeur du basket-ball masculin et Aníbal Moreira comme entraîneur des Lions du même sexe est une façon de créer de la valeur et de rivaliser avec les grands noms du sport, citant parmi les clubs phares Petro de Luanda, Primeiro de Agosto et Interclube.

Avec un contrat de trois ans, l'entraîneur de 59 ans remplace le tout aussi réputé José Carlos Guimarães, désormais directeur de l'équipe masculine de basket-ball.

Le dirigeant du club de Luanda a indiqué que le Sporting devait maintenir, voire améliorer, sa quatrième place obtenue lors de l'édition 2024-25. Le parcours d'Aníbal Moreira le conforte dans sa capacité à atteindre cet objectif.

En réponse, Aníbal Moreira a promis de faire ses débuts au plus haut niveau en tant qu'entraîneur principal d'une équipe du championnat national, mettant toute son expérience à profit pour atteindre l'objectif fixé par la direction.

Sur le plan sportif, il a déclaré avoir relevé le défi et bâtir une équipe à sa manière, au sein de laquelle les athlètes devront s'adapter et suivre ses idées pour représenter le club au mieux de leurs capacités.

Aníbal Moreira a déjà commencé son travail et a assisté le même jour matin à l'entraînement de l'équipe, en vue de sa première sélection comme entraîneur des Lions de Luanda lors du tournoi international qui se tiendra la première quinzaine d'octobre au Mozambique.

Au cours de ses 20 ans de carrière, il a joué pour Ferroviário de 1981 à 1987, Petro de Luanda (1988 à 1990), Queluz de Portugal (1991-1999), Vitória de Setúbal (1999-2000) et Primeiro de Agosto (2001).

En équipe nationale, il a contribué à la conquête de cinq titres africains, dont les tournois Afro-basket de Luanda (1989), Le Caire (1992), Nairobi (1993), Alger (1995) et Luanda (1999).

En tant qu'entraîneur, il a travaillé avec les équipes nationales U-16 de Primeiro d'Agosto (2001-2004), l'équipe féminine de Primeiro d'Agosto (2005-2014), l'équipe nationale féminine (2009), la Marinha de Guerra (2014), entraîneur adjoint au Petro de Luanda (2020) et à l'équipe nationale masculine à l'Afro-basket 2025.

Il a remporté le Championnat d'Afrique des clubs féminins avec Primeiro d'Agosto Le Caire 2004 et la sélection féminine à l'Afrobasket (Mali 2011 et Maputo 2013), et plus récemment en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale masculine à l'Afro-basket 2025.