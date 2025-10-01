Angola: Le retour d'Ary Papel au centre de la convocation des Palancas Negras

Luanda — Le retour de l'attaquant Ary Papel, de l'Al Akhdar de Libye, domine la liste des joueurs appelés pour l'équipe nationale de football « Palancas Negras » dévoilée ce lundi à Lunda, pour les 9e et 10e journées du Groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La composition de l'équipe nationale a été révélée lors d'une conférence de presse par le nouveau sélectionneur, le Français Patrice Beaumelle.

Sans aucune chance de se qualifier pour l'événement mondial, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Angola affronte le 8 octobre Eswatini et Cameroun, le 13 octobre.

Ary Papel n'a plus été convoqué depuis mars 2023, suite à son absence, prétendument due à une décision technique.

À l'époque, Ary avait déclaré, comme une prophétie, qu'il ne retournerait à l'équipe nationale que lorsque Pedro Gonçalves cesse d'être entraîneur. IN/MC/DF/LUZ