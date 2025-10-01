Angola: Le retour d'Ary Papel au centre de la convocation des Palancas Negras

29 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le retour de l'attaquant Ary Papel, de l'Al Akhdar de Libye, domine la liste des joueurs appelés pour l'équipe nationale de football « Palancas Negras » dévoilée ce lundi à Lunda, pour les 9e et 10e journées du Groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La composition de l'équipe nationale a été révélée lors d'une conférence de presse par le nouveau sélectionneur, le Français Patrice Beaumelle.

Sans aucune chance de se qualifier pour l'événement mondial, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Angola affronte le 8 octobre Eswatini et Cameroun, le 13 octobre.

Ary Papel n'a plus été convoqué depuis mars 2023, suite à son absence, prétendument due à une décision technique.

À l'époque, Ary avait déclaré, comme une prophétie, qu'il ne retournerait à l'équipe nationale que lorsque Pedro Gonçalves cesse d'être entraîneur. IN/MC/DF/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.