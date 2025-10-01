Cameroun: Les pépites du pays - Quand le sport et l'entrepreneuriat se mettent au service de la jeunesse

À Douala, la restitution de la première année du projet « Les Pépites du Cameroun » a confirmé l'impact positif d'une initiative qui combine sport, formation et insertion professionnelle.

Porté par JACSM Académie Cameroun, en partenariat avec le Collectif des Femmes pour la Protection de l'Environnement et de l'Enfant (COFEPRE), le programme accompagne des jeunes vulnérables à travers le basketball et des activités génératrices de revenus.

Durant cette deuxième phase, 125 bénéficiaires en majorité des jeunes femmes ont été formés dans différents domaines dont la fabrication de savons, de bijoux, d'objets artisanaux, informatique, esthétique ou encore conduite d'engins. En parallèle, ils ont bénéficié d'un encadrement sportif régulier, faisant du basketball un levier d'éducation, de cohésion et de confiance en soi.

Les témoignages recueillis lors de la cérémonie en disent long sur l'impact du projet. Youndeu Tchienteu Alexandra, bénéficiaire du pôle de New Bell, confie : « Je ne savais pas vivre avec les autres, mais grâce à cette formation j'ai appris à évoluer en groupe. Nous avons fabriqué des bracelets, des savons, des colliers, et j'ai même découvert le basketball. J'ai remporté une médaille et je suis fière de ce que j'ai accompli. »

Un message qui reflète l'esprit du projet, donner aux jeunes les moyens de se construire un avenir meilleur.

Du côté des partenaires, l'engagement est tout aussi affirmé. Jean-Charles Ledot, Consul général de France à Douala, explique : « La France accompagne cette initiative parce qu'elle bénéficie directement à la jeunesse camerounaise. Elle favorise leur développement personnel et leur insertion professionnelle. Après une année, je constate une véritable réussite, avec des jeunes épanouis qui commencent déjà à s'insérer dans la vie active. »

Dora Sendé, coordinatrice du COFEPRE, met en avant la vision globale du projet : « Nous avons encadré 500 jeunes en deux vagues de 125. Ils ont acquis des compétences, génèrent déjà un revenu et continuent à pratiquer le basketball. Cela prouve qu'on peut allier sport et insertion. »

Pour Céline Ndoungo, présidente de JACSM Cameroun, l'avenir est prometteur : « Cette restitution était l'occasion de montrer le savoir-faire de nos bénéficiaires et de préparer la deuxième phase du programme. Nous sommes confiants : les résultats obtenus en une année prouvent que nous sommes sur la bonne voie. » a-t-elle déclaré.

Au terme de cette étape, le projet « Les Pépites du Cameroun » apparaît comme un modèle d'innovation sociale, capable de renforcer l'autonomie économique des jeunes tout en consolidant leur engagement citoyen.