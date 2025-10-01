Cameroun: Présidentielle 2025 - Nkou Mvondo tacle le clan Akere Muna et ses 'arrangements de quartier'

1 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Ndzié

À onze jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, le Parti Univers et ses alliés de coalition ont tenu à clarifier leur position. Dans un communiqué rendu public mardi 30 septembre, la formation dirigée par le Pr. Prosper Nkou Mvondo a rappelé que la candidature de Me Akere Muna « reste pleinement valide », écartant toute hypothèse de retrait au profit d'un autre candidat.

Investi par Univers et soutenu par une coalition comprenant l'Union des Populations du Cameroun (UPC), le Parti Essentiellement Unifié pour la Liberté d'Expression (PEUPLE) et le Cameroun Nouveau (LCN), l'ancien bâtonnier a vu sa candidature validée par ELECAM le 26 juillet, puis confirmée par le Conseil constitutionnel. « Notre candidat est bel et bien engagé dans le processus électoral en cours », insiste le communiqué, assurant que ses bulletins figureront dans tous les bureaux de vote.

Face aux rumeurs persistantes évoquant un possible désistement, le parti met en garde : un retrait unilatéral constituerait « une violation d'un engagement sur l'honneur » et engagerait la responsabilité juridique de Me Muna. Les signataires dénoncent également toute tentative d'« arrangements de quartier », assimilés à de l'opportunisme politique contraire à la démarche de changement qu'ils affirment incarner.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce rappel intervient dans un climat politique de plus en plus tendu, où les spéculations sur des tractations en coulisses alimentent la méfiance au sein de l'opposition. Figure respectée de la société civile, Me Akere Muna se retrouve ainsi au centre d'un enjeu stratégique crucial à quelques jours d'un scrutin décisif.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.