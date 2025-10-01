Congo-Brazzaville: Passation des marchés publics - Un atelier de sensibilisation aux nouvelles réformes s'ouvre à Pointe-Noire

Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lempoua, a lancé, le 30 septembre, l'atelier de sensibilisation des cellules de gestion des marchés publics (DGCMP) aux récentes réformes.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général du Contrôle des marchés publics, Joël Ikama Ngatsé; des cadres du ministères des Finances, du Budget et du Portefeuille public; ainsi que des acteurs des cellules de gestion représentant les départements du Kouilou, du Niari et de la Bouenza.

Le directeur général du Contrôle des marchés publics a exprimé, dans son mot de circonstance, sa gratitude au préfet de Pointe-Noire pour avoir bien accueilli le lancement de l'atelier sur la sensibilisation des cellules de contrôle des marchés publics dans son département. « La commande publique constitue un levier essentiel du développement économique et social. Bien gérée, elle garantit la transparence, favorise la concurrence loyale entre les opérateurs, améliore l'efficacité de la dépense publique et renforce la confiance des citoyens dans l'action de l'Eta », a-t-il indiqué.

Joël Ikama Ngatsé a poursuivi que c'est pour atteindre cet objectif que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, avait sollicité et obtenu des institutions de Bretton Woods une réforme globale de passation des marché publics en 201. Dans cet esprit, le gouvernement à travers le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, et avec l'appui du secrétariat permanent aux réformes publiques et la Banque mondiale, par l'entremise du Programme accéléré de la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services, ne ménage aucun effort pour mettre en place un cadre juridique et institutionnel moderne, clair et conforme aux standards internationaux.

Les réformes engagées depuis l'adoption du Code des marchés publics ainsi que ses différents textes d'application et leur actualisation succecive visent à renforcer la transparence, à réduire les risques de corruption et à accroître la performance des administrations, a-t-il dit.

Cet atelier, soulignons-le, s'inscrit dans cette dynamique qui poursuit trois objectifs majeurs, à savoir sensibiliser les acteurs des cellules de gestion des marchés publics aux évolutions et centre de la législation et de la réglementation, renforcer les capacités des gestionnaires locaux afin d'assurer une mise en oeuvre correcte des procédures de passation et d'exécution des marchés publics, favoriser les échanges d'expériences entre les différents départements et municipalités représentés afin d'harmoniser les pratiques d'améliorer la qualité de la dépense publique.

Durant trois jours, les participants vont examiner les thématiques cruciales, notamment le cadre légal et institutionnel, les innovations introduites dans le code et la loi des finances, les procédures de passation, l'exécution budgétaire et physique des marchés ainsi que les obligations administratives et fiscales. Autant de sujets qui, maîtrisés, permettront de consolider la crédibilité et l'efficacité du système de passation de marchés publics, a ajouté Joël Ikama Ngatsé, avant de les exhorter à participer activement aux travaux.

Le directeur général du contrôle des marchés publics a également réaffirmé l'engagement constant de sa direction à leurs côtés. « Ensemble nous avons la responsabilité de faire à la commande publique un instrument au service de développement, de l'équité et de la bonne gouvernance et que les recommandations qui en découleront contribuent à renforcer d'avantage notre système de passation des marchés publics », a-t-il dit.

Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lempoua a indiqué que : « Le choix de Pointe-Noire pour la tenue dudit atelier n'est pas un hasard parce que Pointe-Noire est incontestablement la plate tournante des plus grandes transactions financières et économiques de notre pays, l'avenir et le devenir de l'économie se joue à Pointe-Noire ».

La participation des différents Conseils départementaux à ces assises illustre, selon l'esprit de concertation et de mutualisation, les efforts qui doivent contribuer à l'amélioration continue des pratiques administratives et financières en matière de gestion de la commande publique. « La réforme du système de gestion de la commande publique a introduit plusieurs innovations dans le Code de passation des marchés publics et des textes subséquents visant à améliorer la performance, la transparence, l'efficacité et la recevabilité des acteurs en la matière dans notre pays. Ces changements concernent, entre autres, la définition des seuils de passation des marchés, l'introduction des nouveaux outils de planification, la simplification de certaines procédures, le renforcement des établissements de contrôle », a-t-il ajouté.

Face à de telles innovations, a-t-il renchéri, il est indispensable pour les différents acteurs impliqués dans la gestion des marchés publics de faire des mises à jours de leurs connaissanceq afin de s'adapter à la vraie donne.