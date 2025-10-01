Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Démarrage effectif des cours ce 1er octobre

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a affirmé le 30 septembre, à Brazzaville, la bonne reprise des classes ce 1er octobre, au titre de l'année 2025-2026, sur toute l'étendue nationale dès 7 heures du matin.

Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a demandé, lors d'un déjeuner de presse avec les professionnels des médias, aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école dans les différents établissements d'enseignement technique et professionnel. Il a assuré sa présence sur le terrain ce mercredi afin de se rendre compte de la présence du personnel administratif, des enseignants et des élèves.

Le jeu de questions-réponses avec la presse lui a permis d'éclairer la communauté sur les réformes apportées dans ce sous-secteur, notamment l'innovation, le déficit des enseignants au Congo, le partenariat avec le secteur privé de l'enseignement technique et professionnel ainsi que la coopération étrangère.

Le ministre a indiqué que la décision prise sur la candidature unique au baccalauréat permet de donner les résultats fiables aux examens d'Etat. Quant à celle sur l'instauration des stages aux apprenants des classes d'examen, ils ont été organisés et d'autres élèves pourront y participer pendant les périodes scolaires.

Abordant la question du déficit des enseignants au pays, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a souligné le recrutement de plus de 1800 enseignants. De 2021 à 2024 et 2025, plus de 280 volontaires ont été recrutés pour renforcer les effectifs dans les départements.

« L'enseignement technique et professionnel est dans sa phase de réforme, car le sous-secteur connaît notamment des innovations avec des nouveaux métiers pour mettre les jeunes en concurrence avec les autres jeunes du monde entier », a-t-il déclaré.

D'après lui, le concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique a été suspendu cette année pour donner la chance à tous les élèves à cause du quota qui parfois fait obstacle à intégrer dans ces écoles de formation.

En ce qui concerne les innovations à l'enseignement technique, l'on peut noter la fermeture des collèges techniques féminins pour des raisons du respect du genre ainsi que la création des lycées techniques.