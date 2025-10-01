Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Démarrage effectif des cours ce 1er octobre

30 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lydie Gisèle Oko

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a affirmé le 30 septembre, à Brazzaville, la bonne reprise des classes ce 1er octobre, au titre de l'année 2025-2026, sur toute l'étendue nationale dès 7 heures du matin.

Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a demandé, lors d'un déjeuner de presse avec les professionnels des médias, aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école dans les différents établissements d'enseignement technique et professionnel. Il a assuré sa présence sur le terrain ce mercredi afin de se rendre compte de la présence du personnel administratif, des enseignants et des élèves.

Le jeu de questions-réponses avec la presse lui a permis d'éclairer la communauté sur les réformes apportées dans ce sous-secteur, notamment l'innovation, le déficit des enseignants au Congo, le partenariat avec le secteur privé de l'enseignement technique et professionnel ainsi que la coopération étrangère.

Le ministre a indiqué que la décision prise sur la candidature unique au baccalauréat permet de donner les résultats fiables aux examens d'Etat. Quant à celle sur l'instauration des stages aux apprenants des classes d'examen, ils ont été organisés et d'autres élèves pourront y participer pendant les périodes scolaires.

Abordant la question du déficit des enseignants au pays, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a souligné le recrutement de plus de 1800 enseignants. De 2021 à 2024 et 2025, plus de 280 volontaires ont été recrutés pour renforcer les effectifs dans les départements.

« L'enseignement technique et professionnel est dans sa phase de réforme, car le sous-secteur connaît notamment des innovations avec des nouveaux métiers pour mettre les jeunes en concurrence avec les autres jeunes du monde entier », a-t-il déclaré.

D'après lui, le concours d'entrée dans les établissements d'enseignement technique a été suspendu cette année pour donner la chance à tous les élèves à cause du quota qui parfois fait obstacle à intégrer dans ces écoles de formation.

En ce qui concerne les innovations à l'enseignement technique, l'on peut noter la fermeture des collèges techniques féminins pour des raisons du respect du genre ainsi que la création des lycées techniques.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

