Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2025-2026 - Des manuels scolaires pour les élèves de l'hinterland

Pour permettre aux apprenantsde l'arrière-pays d'avoir un accès égal aux supports pédagogiques, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, en a mis des milliers à la disposition des préfets lors d'une rencontre à Brazzaville.

Pour l'année scolaire 2025-2026, plus de quatre-cent mille exemplaires de supports pédagogiques adaptés au contexte national sont mis à la disposition des élèves vivant en milieu rural. Les mathématiques, le français, la lecture sont les principales matières concernées.

Justifiant cette initiative, le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques, Augustin Mombo, a souligné qu'il est question de garantir à chaque apprenant l'accès à des manuels scolaires conçus selon les programmes en vigueur et qui tiennent de la réalité de l'environnement socio-culturel.

Sur la nécessité d'offrir à chaque élève les chances de réussite, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a fait savoir : « Nous nous évertuons à faire en sorte que le 1er octobre, toutes les conditions soient réunies pour accueillir les élèves dans tous les établissements à travers le pays ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il convient de souligner que la mise à disposition de ces manuels est appuyée par des actions de formation des enseignants, d'un suivi de l'impact sur les apprentissages et d'un dispositif de retour d'expérience pour améliorer les productions pédagogiques.