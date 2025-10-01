Congo-Brazzaville: Volleyball - La première édition des championnats d'Afrique des nations de la zone 4 officiellement lancée

Brazzaville abrite depuis le 29 septembre jusqu'au 2 octobre la première édition des championnats d'Afrique des nations de volleyball de la zone 4, une compétition pour stimuler les sélections de la zone en vue de leur permettre de gagner des points au niveau des instances internationales.

La participation n'est pas à la hauteur des attentes car la compétition met aux prises deux sélections chez les dames, notamment le Cameroun et le Congo, lesquelles vont disputer trois matches pour déterminer la championne d'Afrique centrale.

C'est très mal embarqué pour les Congolaises qui ont concédé deux défaites, 0 set à 3, d'abord lors de la rencontre d'ouverture au gymnase Henri- Elendé (20-25, 14-25 et 10-25), puis le 30 septembre, quand les deux équipes se sont affrontées pour la seconde fois. Le résultat est le même, 3 sets à 0, en faveur du Cameroun qui remporte ce tournoi grâce à ses deux victoires. Le 2 octobre, les deux sélections se croiseront pour la troisième fois pour un match sans enjeu .

Chez les messieurs, trois sélections sont engagées : la République centrafricaine (RCA), le Cameroun et le Congo. Toutes les trois vont se croiser et au terme des rencontres, les deux premières joueront la finale. Lors de sa première sortie, le Congo a battu la RCA 3sets à 0 (25-11, 25-12 et 25-16).

Le prochain match du Congo est prévu ce 1er octobre contre le Cameroun, vainqueur le 30 septembre au gymnase Henri-Elendé de la RCA, 3sets à 0, pour un avant goût de la finale prévue le 2 octobre.