Madagascar: Football/Mondial 2026 - Corentin Martins s'envole avec les locaux

Madagascar jouera contre les Comores dans une semaine. Ce match compte pour la 9e journée qualificative à la Coupe du monde 2026.

La sélection sera présentée sous forme d'une vidéo enregistrée, ont indiqué les responsables de la Fédération malgache de football (FMF). Une pratique devenue la norme ces derniers mois, en remplacement des conférences de presse traditionnelles.

Lors des deux précédentes journées, sept joueurs locaux avaient été appelés. Ce mercredi, la liste précisera à la fois les joueurs confirmés et d'éventuelles nouvelles recrues en vue du déplacement en Côte d'Ivoire. La délégation malgache, composée du sélectionneur, des joueurs et du staff locaux, doit quitter Antananarivo vendredi 3 octobre, avec une escale prévue à Addis-Abeba. Les expatriés rejoindront directement Abidjan, où le regroupement débutera samedi.

Un tournant de la qualification

Le coach et ses protégés disposeront alors de quatre jours pour finaliser la préparation avant deux rendez-vous décisifs.

Le premier test aura lieu mercredi 8 octobre face aux Comores au stade Félix Houphouët-Boigny, à 16 heures locales (19 heures à Madagascar). Le second match, contre le Mali, se jouera le dimanche 12 octobre à 19 heures locales (22 heures à Madagascar) au stade du 26-Mars, à Bamako.

Ces deux rencontres seront déterminantes pour le groupe I, où la course reste serrée. Madagascar occupe la 2e place provisoire avec 16 points (+7), derrière le Ghana (19 points, +11), mais devant les Comores (15 points, +1) et le Mali (12 points, +6).

Depuis son retour au pays après les matches contre la Centrafrique et le Tchad début septembre, Corentin Martins a multiplié les échanges avec les techniciens locaux, notamment à Antananarivo et Antsirabe. La session programmée à Mahajanga ce week-end a toutefois été annulée en raison de la conjoncture politique actuelle.